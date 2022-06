Dal gól Villarrealu, pribrzdili ho zranenia. Teraz vystrieľal postup do druhej ligy

Nepatrili medzi favoritov, no napriek tomu zvíťazili. Futbalisti FK Rača Bratislava sa tešia zo senzačného triumfu v tretej lige BFZ a postupu do druhej ligy.

Raču ťahal kanonier MIROSLAV ANTAL (22), ktorý nasúkal 32 gólov a suverénne sa stal najlepším strelcom súťaže.

Pred druhým Romanom Maximiliánom Kollárom z Rovinky ste na čele kanonierov skončili o rekordných trinásť gólov. Ako to vnímate?

Je to fantastický pocit. Najlepším strelcom súťaže som nikdy nebol, takže si to nesmierne užívam. Nie je to však len môj úspech, zaslúžilo sa oň celé mužstvo. Bez spoluhráčov by som nikdy toľko gólov nedal. Som strašne rád.