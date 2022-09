Bránil Ronalda, na dedine vyzve Slovan. Marián Had hráva aj po štyridsiatke

Roky hrávali len okresnú súťaž. V minulej sezóne postúpili do piatej ligy a teraz sa premiérovo prihlásili do Slovnaft Cupu.

MARIÁN HAD (40) sa po skončení profesionálnej kariéry baví futbalom v nižších súťažiach.

Pre miestnych ľudí je to niečo nepredstaviteľné, neuveriteľné.

V sobotu vás čaká veľký zápas. Ako to v dvojtisícovej obci pri Nitre vyzerá pred duelom so Slovanom?

Známe sú prípady, kedy outsider vyradil zo súťaže profesionálov. Môže sa niečo podobné udiať aj v Branči?

Ako sa hovorí, lopta je guľatá. I keď to nepredpokladám, stať sa môže všetko. Bola by to obrovská senzácia.

Do zápasu ideme s cieľom potrápiť veľkého papierového favorita. Kvalita je na strane Slovana, ale my sa nevzdáme. Rozhodne sa na ihrisku.

Psychická výhoda bude na našej strane. Viem, ako sa budú cítiť Slovanisti, keď prekročia brány štadióna v Branči.

Ako?

Pomyslia si: Kde sme prišli? Pre nich je takýto zápas povinná jazda, tréning. A to môže byť naša výhoda. Ak poľavia v koncentrácii a budú hrať laxne, môžeme ich zaskočiť.

Našou výhodou je, že nemáme čo stratiť. Pretože favorit je jasný. Dôležité preto bude rýchlo neinkasovať. Kľúčový je vstup do druhého polčasu, kedy fortunaligisti pridajú na dôraze. Uvidíme, necháme sa prekvapiť.