Aby boli ihriská plné futbalistov. Aké sú ciele staronového predsedu BFZ?

Futbal je môj život. Žijem ním od rána do večera, takže je to veľká česť. Som vďačný za prejavenú dôveru, ktorá ma zaväzuje pokračovať v poctivej práci. Ďakujem za každý jeden hlas a všetky gratulácie. Veľmi si vážim podporu každého jedného človeka, ktorý robí okolo futbalu.

Po štvrtý raz za sebou vás zvolili za predsedu BFZ. Ako to vnímate?

Poďakovať musím členom výkonnému výboru a kolegom, bez ktorých by som nedosiahol nič. Veľké ďakujem patrí tiež sekretárovi Jánovi Farbulovi a sekretárke Jane Škrekovej.

Rovnako ako voľby do ObFZ Bratislava mesto a vidiek, konferencia prebiehala v slušnom, férovom a športovom prostredí. A to ma teší najviac. Že sme veľká športová rodina, ktorá sa vie dohodnúť pre prospech futbalu.

Čím ste podľa vás presvedčili delegátov?

Pochádzam z dedinského futbalového prostredia, poznám všetkých funkcionárov jednotlivých klubov. Pravidelne navštevujem rôzne zápasy, preto vedia, že pre BFZ a futbal spravím všetko.

S členmi Únie ligových klubov, funkcionármi, hráčmi, rozhodcami mám priateľské vzťahy a som šťastný, že môžem byť ich súčasťou.

Výborný vzťah mám aj s prezidentom SFZ Jánom Kováčikom, s ktorých vychádzame pracovne aj ľudsky. Práve on ma presvedčil, aby som vstúpil do futbalu. Je to človek na správnom mieste a prajem mu, aby vo svojej funkcii zostal aj po blížiacich sa voľbách. Má moju plnú podporu.

Aké sú vaše ciele na najbližšie štyri roky?

BFZ posunúť opäť ďalej. Máme veľa mládežníckych mužstiev, ale málo ihrísk. Vybudovať treba štadión v Petržalke. Teší ma, že s pomocou SFZ išlo od roku 2018 do infraštruktúry štadiónov BFZ vyše milión eur. Máme krásne stánky v mestách i malých dedinkách. A v ich zveľaďovaní chceme pokračovať.

Ako jediný regionálny väz nemáme svoje pevné sídlo, stále sme len v prenájme, čo treba takisto zmeniť.

V súčasnej dobe pozorujeme v slovenskom futbale úbytok klubov, hráčov i rozhodcov. Ako to chcete riešiť?

Do Bratislavy dochádza množstvo študentov. S hráčmi preto nemáme taký problém, ako iné zväzy. Rozhodcov je trochu menej, ale pod vedením Pavla Páchnika organizujeme nábory, vďaka ktorým sme stále v norme.

Teší nás, že sa futbalu venuje množstvo detí od 8 do 16 rokov. Spomeniem silné bašty ako Domino Bratislava, Karlova Ves, Pezinok, Svätý Jur, Malacky, Senec, ktoré majú množstvo žiackych družstiev.