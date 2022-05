Hráči prevýšili moje očakávania. Fortuna ligu by sme prijali, tvrdí tréner Skalice

So sezónou som maximálne spokojný . Chlapci prevýšili moje očakávania a môžem ich len chváliť. Najmä za jarnú časť, v ktorej sme podávali stabilné výkony.

Slabý sme mali len prvý polčas proti Šamorínu, inak to bolo herne dobré. Aj v zápasoch, ktoré sme prehrali, ako napríklad doma s Podbrezovou. Ak by sme boli efektívnejší, bodovali by sme.

Prehrali sme aj posledný zápas v Humennom, ale boli sme lepším mužstvom. Doplatili sme na smolu v koncovke, trikrát sa triasla konštrukcia brány. Domáci boli jednoducho efektívnejší.