Choré a stupídne. Dymovnicu fanúšik trpko oľutuje, vraví šéf Spišiakov

Je to motivácia navyše. Ak by u nás nemohli chodiť fanúšikovia na zápasy tak by som určite nebol pri hokeji. Pre mňa je to nekrajší pocit, keď vidím plný štadión ľudí. Napriek tomu, že už hokej nehrám, sú to pre mňa obrovské emócie. Robíme všetko pre to, aby sme hokej posúvali a aby ľudia mali dôvod na zápasy chodiť.