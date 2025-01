Profesionálny futbal vymenil za piatu ligu. V týchto slovách sa nájdu mnohí, odkázal

Druhú ligu hral za Trebišov či Námestovo. V najvyššej súťaži pôsobil v Michalovciach, no na trávnik sa nedostal. Zamieril tak do Česka, kde exceloval v drese treťoligového Zlínska. Po úspešnej sezóne sa PATRIK CHOVAN (25) vrátil na Slovensko, kde obliekal dres druholigových Malženíc. Krátko pred štartom súťaže mu však povedali, že s ním nepočítajú a klub musel opustiť. Rozhodol sa tak hrať len na amatérskej úrovni za piatoligový FK Sitno Banská Štiavnica. V jesennej časti nastrieľal deväť gólov a stal sa tretím najlepším strelcom súťaže.

Tréneri o vás hovorili ako o skvelom útočníkovi. V ankete Jedenástka jesene 2024 ste dostali najviac, osem hlasov. Čo to pre vás znamená? Som veľmi rád, že za mňa tréneri hlasovali a nesmierne si to vážim. Bol som trochu prekvapený, že som tam práve ja, pretože aj iní spoluhráči hrajú dobre a oni sa tam nedostali. Chalani v kabíne sa z mojej nominácie tešili, pretože som za ňu dostal pokutu do kasy (smiech).

V článku sa dočítate V ankete Jedenástka jesene dostal najviac hlasov. Čakal to?

Hral v druhej lige. Prečo odišiel do piatej? Čo mu povedali v Malženiciach?

Má len 25 rokov. Nedostal lepšie ponuky?

Bol blízko štartu v Niké lige. Čo ho mrzí?

Proti ktorým slávnym klubom hral? Prečo na sklamania rýchlo zabudne?

Aktuálne ste na siedmom mieste tabuľky. Vládne pod Sitnom spokojnosť? Dá sa povedať, že áno. Ťažšie zápasy sa nám podarilo zvládnuť, spomeniem náročné súboje s Veľkým Krtíšom a Málincom. Mrzia nás však ľahké, v ktorých sme boli favoritom, no nevyhrali sme ich. Siedme miesto je solídne, ale chceme sa na jar dostať do prvej päťky. Taký je náš cieľ. Máme však mladé mužstvo, a tak sa stále musíme učiť a zlepšovať.

Kedy štartujete zimnú prípravu? Už sme začali, trénujeme trikrát do týždňa a 18. januára nás čaká prvý prípravný zápas. Ste bývalý druholigový hráč. Prečo ste odišli do piatej ligy? Prečo práve Banská Štiavnica? S futbalom je to na Slovensku ťažko. Ja už pracujem ako vedúci predajne a futbal hrám len pre radosť. Tu v Banskej Štiavnici som začínal a bolo mi prirodzené, aby som sa sem vrátil.

Nedostali ste ako bývalý druholigista iné ponuky? Neuvažujete nad odchodom v zime? Áno, ale boli z ďaleka. Nestíhal by som tak trénovať aj pracovať. Bolo tu aj pár bližších alternatív, ale nedohodli sme sa po finančnej stránke. S fungovaním klubu v Banskej Štiavnici som nadmieru spokojný, preto nevidím dôvod, aby som odchádzal. Profesionálny futbal ste naposledy hrali v minulej sezóne za druholigové Malženice. Máte len 25 rokov, preto váš prestup do piatej ligy vyvoláva viacero otáznikov... V Malženiciach som skončil, pretože sa rozhodli so mnou nepredĺžiť zmluvu. Povedali mi, že si mám hľadať nový klub. Smutné je, že to bolo dva týždne pred začiatkom ligy, takže som už nemal kam ísť. Narýchlo som nezohnal klub, kde by to dávalo zmysel.

Možnosť hrať futbal profesionálne ste teda nadobro zavrhli? To nie. Stále trénujem a naplno makám. Pravdepodobne sa to však už nestane. S futbalom na Slovensku je to, ako hovorím, ťažké. Momentálne pracujem ako vedúci predajne v komunikáciách, a to je moja priorita.

Patrik Chovanec v drese Michaloviec. (Autor: archív - PCH)

V roku 2019 ste pôsobili v Michalovciach a boli ste blízko štartu v Niké lige. Ak by sa vám to podarilo, bolo by všetko inak? Ťažko povedať. Dodnes ma to veľmi mrzí, ale čo už. Škoda, že som si prešiel množstvom zranení a ani s trénerom to nebolo ružové. Čakal som, že aspoň na chvíľu zasiahnem do hry, ale nakoniec sa to nestalo. Ak mám byť úprimný, u nás v lige je možno päť tímov, ktoré prihliadajú na kvalitu. A tie sú hore. V ostatných sa hrá po známostiach…. Môžete byť konkrétnejší? Viac to nechcem rozoberať. Nech si každý z toho väzme, čo chce. Veľa ľudí isto vie, o čom hovorím. V týchto slovách sa isto nájdu mnohí.

Samozrejme, že sú výnimky, kde to funguje normálne, no stále sú tu ľudia, ktorí pretláčajú svoje kone. Človeka to mrzí. Na druhej strane som však rád, že to už nemusím riešiť. Strelecky najviac sa vám darilo v treťoligovom českom Zlínsku. Najlepšie obdobie vaše kariéry? A čo vaše sklamania? Áno, na toto obdobie spomínam najradšej. Inak som hrdý na to, že som si v príprave zahral proti veľkým tímom, ako sú Ferencváros Budapešť či Cracovia Krakov. Krásne spomienky. Čo sa týka sklamaní, vždy na ne rýchlo zabudnem. Keď človek stále myslí na niečo zlé, zožerie ho to. A to ja nechcem. Ja si chcem pamätať len tie pekné veci.

Do futbalu som dal všetko, takže si nemám čo vyčítať. Že sa mi to nepodarilo, nevadí, nemôže byť každý najlepší. Verím, že sa mi to vráti v inom aspekte života. Futbalu však napriek všetkému ďakujem zaveľa. Naučil ma pracovať v kolektíve, mať disciplínu a byť cieľavedomý.

