Podpriemerní legionári? Najväčší tŕň v oku slovenského futbalu, tvrdí bývalý tréner reprezentácie

Darilo sa nám vďaka talentom, ktoré zo seba vyžmýkali maximum. Po celú kariéru to bola moja choroba, protežovať mladých hráčov. Nikdy som nemal strach postaviť ich do základu.

Presne sme si plánovali záťaže, robili sme laktátové testy. Na západe sú podobné veci bežné, ale Slovensko je stále pozadu. Je to tragédia, ale je to tak.

Do odborných vecí, zostavy a systému hry som si proste nepripúšťal zasahovať. Nestalo sa mi to len v Slovane, ale aj iných kluboch. Záujem o moju robotu bol, preto som sa odísť nebál.

Stali sa tam závažné udalosti, ktoré neboli podľa mojich predstáv. Isté veci mi nevyhovovali, preto som sa pekne rozlúčil a povedal dovidenia. Možno to bola chyba, ale dnes to nie je podstatné.

Bola ho veľká škoda, pretože to bol jeden z najlepších futbalistov, akého som mal tú česť poznať. Škoda, že mu nevrátili peniaze a nešiel radšej s nami do Japonska. Keby bola cestovná kancelária ústretovejšia, mohol žiť.

Odišiel teda do Thajska, kde s priateľkou fotili a nešťastne spadol do rokliny. Podľa jeho brata ešte žil, komunikoval, ale zachrániť sa ho už nepodarilo.

Pamätám si, ako som bol za Peťom na izbe a bavili sme sa, že by si mohol spraviť dovolenku v Japonsku. On chcel všetko odvolať a ísť s nami na turnaj, ale cestovaná kancelária mu nechcela vrátiť zálohu.

Keďže to bolo zorganizované na poslednú chvíľu, hráči mali naplánované dovolenky. A tak sme ich my tréneri museli presviedčať, aby ich zrušili.

Vtedajší sekretár Mikuláš Tarči mu oznámil, že Peter Dubovský už nežije. Bol to obrovský šok. Jozef dostal za volantom triašku, takmer sme havarovali. Zaparkovali sme, ako to najrýchlejšie išlo a polhodinu sme nedokázali nájsť slová. Len sme sa na seba pozerali. Nedokázali sme uveriť tomu, čo sa stalo.

Z Ruska sme spolu s trénerom Adamcom odišli do Holandska, kde sa hrali majstrovstvá Európy. Išli sme po ceste a Jožkovi zvonil telefón. S radosťou ho zdvihol, no zrazu vraví: Nie, to nemôže byť pravda!

Povedal som mu, aby mi zavolal, keď zápas skončí. Myslel som to zo zábavy, ale po polnoci mi zvonil telefón: Trénerko, vyhrali sme. My Slováci sme vyhrali (smiech).

Necelú sezónu ste pôsobili v gréckom Iraklise Solún. Prečo tak krátko?

Ako kondičný tréner som tam bol s Jozefom Bubenkom. Mali sme dobré podmienky, no na Grécko mám veľmi zlé spomienky. Odišli sme z tade týždeň pred súťažou.

Prezident klubu si tlačil do tímu svojich hráčov, čo je absolútne neprípustné. Jozef a ja sme zásadoví ľudia a na niečo také sme nemohli pristúpiť.

Sami od seba prišli do kabíny chlapci, ktorí mali problém kopnúť do lopty. Došlo teda k sporu a museli sme odísť. Osobne som bol veľmi rád. Ako tréner som si nikdy nedal hovoriť do zostavy. Ak by som povolil, degradoval by som svoju trénerskú autoritu. A to bolo neprípustné.

Viem, že aj dnes sú mnohí tréneri, ktorí si nechajú „poradiť“. Nie je to však správne. Neviem si predstaviť, že by osobnostiam ako Anton Malatinský či Michal Vičan hovoril bohatý prezident klubu, kto má hrať.

Počas kariéry som sa vždy rozhodoval spravodlivo, podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Aj vďaka tomu si ma ľudia vážili, za čo som dnes šťastný. Že mám vďaka futbalu veľa priateľov a každému sa môžem pozrieť do očí.