Uvažovala, či neskončí. Ruska na životné finále čakala najviac v histórii

Predtým nastúpila do hlavnej súťaže 51 grandslamových turnajov. Nikdy nebola ďalej ako vo štvrťfinále. Až na 52. pokus sa to zmenilo. Ruská tenistka premiérovo v kariére postúpila do finále.

"Mám svoju vlastnú zdĺhavú cestu. Každý na to ide po svojom. Jednoducho som rada, že som vo finále, chcem si to hlavne užiť," hovorila na tlačovej konferencii po zápase 29-ročná Ruska.

"Moje štrnásťročné ja by mi asi povedalo: Čo ti to trvalo tak dlho?" smiala sa Ruska po semifinále.

Skvelá séria Krejčíkovej

Vo finále bude Pavľučenkovová čeliť veľkému prekvapeniu. Tenistke, ktorá taktiež nikdy nebola v grandslamovom finále. Jej súperkou bude Češka Barbora Krejčíková.

Zatiaľ čo Ruska je rekordérkou v počte štartov pred dosiahnutím prvého finále, Češka je na opačnej strane. Vo finále je pri svojej piatej účasti na grandslame.

Na tomto turnaji pritom vyhrala viac zápasov ako za kariéru na grandslamoch celkovo. Doposiaľ mala päť víťazstiev, teraz ich dosiahla šesť.

Ešte vlani na Roland Garros pritom len čakala, kedy sa po prvý raz v kariére dostane do prvej svetovej stovky.

"To by som si nikdy ani nepredstavovala, že budem grandslamová finalistka. Znie to úžasne. Ale tiež to znie tak, že tomu ani nemôžem uveriť," hovorila po zápase Češka.

Aj ona, podobne ako jej finálová súperka Pavľučenkovová, vyradila z turnaja súperku prvej desiatky. V treťom kole zdolala svetovú šestku Elinu Svitolinovú.