Termíny turnajov už vopred ohlasovať nebudeme, hovorí Boris Marhanský

Ako hodnotíte fakt, že v rovnaký deň bolo aj podujatie Oktagon MMA? Beriete slová promotéra Ondřeja Novotného o tom, že Štvanica je stále v tento dátum za legitímne a proste to bola náhoda?

Hodnotím ho veľmi pozitívne. Po športovej stránke sme sa posunuli zase o veľký krok ďalej. Mali sme veľmi vyrovnane zápasy, ktoré sprevádzali veľké výsledkové prekvapenia. Na hale domáci fanúšikovia ostravských bojovníkov spievali a povzbudzovali svojich favoritov. Určite sa do Ostravy vrátime.

RFA má za sebou druhé veľké podujatie, tentokrát v Ostrave. Promotér organizácie Boris Marhanský zhodnotil turnaj a načrtol plány do budúcnosti.

To, v akých termínoch bola Štvanica od jej vzniku si vie každý dohľadať a pravdu si v tom nájsť. Ja čo viem, že bohužiaľ ešte jeden termín sa nám bude v tomto roku krížiť. Bude to náš turnaj v Brne, ktorý sme museli presunúť, ale ďalší voľný termín bude tiež v kolízii. Avšak turnaje budú dosť ďaleko od seba.

Každopádne sme zvolili taktiku, že nebudeme ohlasovať termíny dopredu a budeme sa snažiť vyhýbať kolíziám, keď to pôjde.

Na turnaji sa vo výbornom svetle predstavil Vojtěch Garba. Čo hovoríte na jeho výkon? Dostane od vás dlhodobú zmluvu?

O tomto zápase sa rozpoviem trochu viac. Keď sme ho ohlásili, média neverili, že by to mohlo takto dopadnúť. Ja mam okolo seba veľmi skúsených poradcov, s ktorými som to rýchlo prekonzultoval a všetci mi povedali, že keď si Jakub Müller s Garbom veria, tak im tuto príležitosť treba dať.

Tento zápas ide s našou filozofiou podporovať domácu scénu a prinášať našim bojovníkom, ktorí nie sú až tak známi na domácej scéne kvalitných súperov, aby sa mohli ukázať. Vojto je mladý chalan, ktorý ma zmysel pre humor, je to profesionálny vojak, ktorý si prešiel peklom v príprave a ja môžem povedať, že sa nám zrodila naša prvá RFA hviezda.

Hneď vyzval Viktora Peštu a chce od nás, aby sme mu nosili tých najlepších. Dlhodobá zmluva je samozrejmosťou pre tak kvalitného bojovníka. Budeme sa snažiť spraviť všetko preto, aby sa vedel tomuto športu venovať naplno.

Keď už ste to načrtli. Uvidíme v RFA Viktora Peštu? Prebehli už nejaké rokovania?

Určite napíšem jeho manažérovi, neviem ale aké majú plány a aký majú kontrakt v PFL. Dostali sme ale možnosť v tejto váhe doniesť aj zaujímavé mená napríklad z Ruska.