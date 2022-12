Ružičkovcom stačilo na prvé dva góly 30 sekúnd, utvorili klubový rekord

Prvýkrát v sezóne nastúpil na druhý zápas za sebou, keď musel zaskočiť za chorú brankársku jednotku Connora Hellebuycka, a za svoj chrbát pustil jedinú z 36 striel súpera.

"Nie je to pre neho ľahký džob, keď nastupuje iba sporadicky, ale je to typ hráča, ktorý vám dokáže vyhrať zápas. Bol jednoducho fantastický. Do kabíny prináša stále veľa energie a keď sa postaví do bránky, tak je neuveriteľný," pochválil Ritticha jeho spoluhráč Josh Morrissey.

Ten si pripísal gól a asistenciu a rovnako ako Kyle Connor (2+1) bodoval už v desiatom stretnutí za sebou.

Winnipegu sa darí, vyhral desať z uplynulých 14 zápasov a patrí mu tretia priečka v Západnej konferencii, iba dva body za lídrom Vegas Golden Knights.