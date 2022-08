V súťažiach dospelých bude na západnom Slovensku viac družstiev, než pominulé roky

Na čelo Západoslovenského futbalového zväzu sa dostal začiatkom tohto roka. PETER KOVÁČ v predsezónnom rozhovore hovorí o očakávaných prínosoch reorganizácie i najväčších výzvach pre regionálne zväzy.

Čo čakáte od ročníku 2022/2023?

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ktorá je traumatizovaná ekonomickou krízou v spojení s nárastom cien energií, nás určite nečaká nič ľahké. Po pandémii sú to ďalšie tvrdé rany. A to si ešte zoberme do úvahy, že na konci októbra sa uskutočnia komunálne voľby, ktorých výsledky a finančný stav v samosprávach môžu mať taktiež negatívny vplyv na športové kluby.