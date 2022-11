Prognóza Sportnetu: Titul do Južnej Ameriky, Katar prekvapil už teraz

BRATISLAVA. Lopta je guľatá, začína sa od 0:0 a futbal už dnes vie hrať každý. Najbližší mesiac budeme počúvať známe klišé aj analýzy o futbalovej diagonále a intenzifikácii hry. V nedeľu sa začínajú v Katare majstrovstvá sveta vo futbale. Reportéri Sportnetu prinášajú predpovede, ako podľa nich šampionát dopadne. V ankete odpovedali na otázky: 1. Ktoré dva tímy postúpia do finále šampionátu a kto bude majster sveta? 2. Kto alebo čo bude najväčším prekvapím MS (pozitívnym či negatívnym)? 3. Kto bude najlepší strelec turnaja?

Ivan Mriška

1. Preferujem európske krajiny a obdivujem ostrovný futbal. Som fanúšik jednoduchých priamočiarych akcií a nakopávaných lôpt do šestnástky. Hra „tiky-taka“ mi nevonia, no paradoxne si myslím, že na šampionáte v Katare budú úspešné krajiny s dlhým držaním lopty. Finále bude čisto juhoamerickou záležitosťou. Z triumfu sa bude tešiť Argentína, jediný zásah strelí Lionel Messi, pre ktorého to bude vrchol reprezentačnej kariéry. A skalp, po ktorom veľmi túži.

2. Prekvapením bude domáca reprezentácia, ktorá dokáže postúpiť zo skupiny spolu s Holandskom. Sklamanie zažije Portugalsko, ktoré sa do vyraďovacej fázy nedostane. 3. Dán Christian Eriksen. A keď nebude, pre mňa je to už teraz osobnosť svetového šampionátu v Katare. Po horore, aký zažil a dokázal sa vrátiť do svetového futbalu si zaslúži obdiv celého sveta. Titanilla Bőd

1. Argentína a Francúzsko, vyhrá Argentína. (Ale moje vysnívané finále by bolo Holandsko – Nemecko) 2. Na turnaji môžu prekvapiť Dáni či Srbi, ale najväčšie prekvapenie pripravili pre fanúšikov organizátori zákazom predaja alkoholu. Považujem to za problém najmä preto, lebo je to ukážkový príklad toho, ako Katar za pochodu mení podmienky.

Som zvedavá, či budú zo strany hráčov alebo aj fanúšikov nejaké prejavy solidarity s rôznymi skupinami, ktoré sú v Katare utláčané a ak áno, ako na ne bude reagovať hostiteľská krajina. 3. Najlepším strelcom sa stane ten, kto sa rozstrieľa už v základnej skupine. Messiho Argentína i Lewandowského Poľsko sú spolu v skupine s jedným z najslabších tímov turnaja, Saudskou Arábiou, takže obaja majú šancu dobre to rozbehnúť už v prvej fáze turnaja. Patrik Fotta

1. Brazília a Anglicko. V prvom prípade ide o jasného favorita. Historicky najúspešnejší tím majstrovstiev sveta s piatimi titulmi pôjde do Kataru, bezpochyby, s najvyššími ambíciami. Brazílčania sa naposledy tešili v roku 2002, keď vo finále zdolali Nemecko 2:0. Zatiaľ čo v iných tímoch museli tréneri riešiť absencie kľúčových hráčov, brazílske mužstvo by malo byť v kompletnom zložení. Aj preto očakávam, že sa Brazílii podarí v Katare triumfovať. Angličania nepatria do okruhu favoritov, no majú veľmi talentovaný tím s kanonierom Harrym Kaneom. Anglickým reprezentantom vyšli minuloročné ME, na ktorých sa prebojovali až do finále. V ňom podľahli Talianom 1:2 na penalty. Na MS 2018 sa prebojovali až do semifinále, v ktorom ich vyradilo Chorvátsko gólom Mandžukiča v predĺžení. Budú si môcť Angličania konečne zaspievať „Football' s coming home“? 2. Kliatba úradujúceho majstra sveta postihne aj Francúzsko. Od roku 2006 žiadny tím, ktorý vyhral predošlý svetový šampionát nedokázal postúpiť zo skupiny do vyraďovacích bojov.

Francúzom budú navyše chýbať dvaja kľúčoví hráči Paul Pogba a N'Golo Kanté. Aj preto si myslím, že francúzski futbalisti sa s turnajom rozlúčia už v počiatočnej fáze. Pozitívnym prekvapením môže byť príbeh dánskeho stredopoliara Christiana Eriksena, ktorý zažil na ME 2020 chvíle hrôzy. V zápase s Fínskom skolaboval a zdravotníci ho oživovali priamo na trávniku. Po prevezení do nemocnice sa jeho zdravotný stav stabilizoval, do ďalšieho priebehu turnaja však už nezasiahol. Dáni sa práve po jeho odchode dokázali zomknúť a dokráčať až do semifinále. V ňom prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení. Bolo by fantastické, ak by sa čosi podobné Dánom podarilo aj na MS. A tentoraz aj s Eriksenom v zostave.

3. Sošku pre top strelca šampionátu získa Harry Kane. Útočník Tottenhamu má v Premier League výbornú formu. V 15 zápasoch má na konte 12 gólov. Jeho výkony sú v tieni nórskeho superkanoniera Erlinga Haalanda, ktorý strieľa v drese Manchester City jeden gól za druhým. Nórsko však na šampionát nepostúpilo a Haaland sa teda v Katare nepredstaví. Kane, ktorý je vynikajúcim turnajovým hráčom, môže naplno zažiariť. Daniel Dedina

1. Prognózovať víťazný tím na najlepšom turnaji sveta je viac než náročná úloha. Faktor únavy je v prvej polovici sezóny diametrálne odlišný než na záver vypätého ročníka. Z tohto pohľadu to môže byť excelentný turnaj. Vidím to na juhoamerické semifinále Brazília – Argentína. K tomu, aby sa tak stalo, si budú musieť obaja giganti prejsť peklom. Brazílčanov už v skupine nečaká v podobe húževnatých Švajčiarov, či nevyspytateľných Srbov nič jednoduché, v osemfinále narazia na úradujúcich vicemajstrov sveta z Chorvátsko a vo štvrťfinále v jednom z vrcholov turnaja na Nemecko. Argentína bude pri Messiho rozlúčke jedným z najsledovanejších tímov turnaja. Mužstvo, ktoré naposledy prehralo v lete 2019, oplatí v osemfinále Francúzsku vyradenie z MS 2018, následne vyradí Holandsko. Sen Messiho a spol. o titule sa rozplynie pred bránami finále.

Spodná časť pavúka prinesie v semifinále európsky súboj Španielsko – Anglicko. Bude to galaprehliadka supertalentovaných mladíkov a súboj dvoch rôznych štýlov, v ktorom uspeje fyzický nadupaný Albión. Vo finále uspeje Brazília, ktorá zdolá Anglicko, a získa už svoj šiesty titul majstrov sveta. Sklamaná Argentína ostane bez medaily, bronz získajú Španieli. 2. Adeptmi na najpríjemnejšie prekvapenie turnaja sú štyri tímy, hoci hovoriť v prípade Španielska, či Anglicka o možnom prekvapení je trúfalé, keďže ide o futbalové veľmoci. Základom je, že pri správnom ´drajve´ môžu ísť ďaleko. Výbornú futbalovú súčasnosť prežíva päťmiliónové Dánsko. Tohto roku už dvakrát zdolalo Francúzsko, ktorý má aj teraz v skupine. Postup do vyraďovacej časti a možno aj do štvrťfinále je v silách Dánov. Súperom, ktorého si azda žiadny tím neželá, je Švajčiarsko. Môžu pomýšľať na prienik medzi osmičku najlepších. Táto méta je zatiaľ maximom afrických zástupcov. Nezdá sa, že by svoj strop mali prekročiť práve v Katare. Základnou otázkou v podaní pätice tímov z Afriky je to, či sa im podarí prekročiť prah základnej skupiny. Ak by im to na druhom šampionáte v rade nevyšlo, bolo by to prekvapenie, ale negatívne.

Doslova šok by nastal, ak by Francúzi potvrdili kliatbu európskych obhajcov titulu a nepostúpili by ani oni zo skupiny. To sa zrejme nestane. 3. Harry Kane, Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. To sú osvedčení kanonieri, strelecké esá. Vyskočiť môžu brazílske pušky z Realu Madrid Vinicius Junior, či Rodrygo, alebo argentínsky spoluhráč Milana Škriniara v Interi Miláno Lautaro Martinez. Kráľom strelcov na šampionáte v Katare sa stane Francúz Kylian Mbappé, ktorému k tomu výrazne dopomôže hetrik hneď v úvodnom stretnutí proti Austrálii. Michal Šášky

1. Osud to nastavil tak, že by sa mohli vo finále stretnúť dve legendy Lionel Messi s Argentínou a Cristiano Ronaldo s Portugalskom. Bola by škoda, ak by to nevyšlo. Ale asi nevyjde. Sila Francúzska je obdivuhodná a po 60 rokoch by mohol šampionát vyhrať obhajca (naposledy sa to podarilo Brazílii 1958/1962). Najväčšími konkurentmi budú juhoamerické tímy Brazília a Argentína, Messi vo forme a Neymar pri plnom zdraví z nich robia takisto favoritov. Brazília navyše na svoj vytúžený šiesty titul čaká už dvadsať rokov. Ak by som si mal tipnúť, vidím to na finále Francúzsko - Argentína. A zlatú rozlúčku Messiho. 2. Pozitívnym prekvapením bude, ak miestne úrady nezavrú žiadneho fanúšika, ak stret rôznych kultúr neprinesie neznášanlivosť, ak boje na ihrisku napokon prevýšia tie politické či ideologické a vypukne v dejisku futbalová eufória. Ak sa to stane, bude to naozaj prekvapením MS v Katare. Negatívnym prekvapením by zaiste bolo, ak by čokoľvek pokazilo poslednú rozlúčku niektorému z lúčiacich sa velikánov. Najmä v Portugalsku je po kroku Cristiana Ronalda voči svojmu klubu cítiť dusnú atmosféru.

Zaujímavé bude sledovať, nakoľko negatívnym prekvapením budú pre Samuela Eto'oa výsledky afrických tímov. Hoci legendárny útočník čaká, že v Katare nastane konečne ich čas, tak Senegal bez Maného, Kamerun bez Ngadeua, Maroko bez skúseného trénera, ale ani Ghana či Tunisko veľa úspechov nesľubujú. 3. Ak by sa Brazílii alebo Portugalsku podarilo dostať ďalej aj vo vyraďovacej fáze, môžu atakovať korunu kráľa strelcov ich najväčšie hviezdy Neymar či Cristiano Ronaldo. Obe krajiny budú vo svojich skupinách topfavoritmi, môžu si v týchto troch zápasoch teda navýšiť strelecké konto. Podobne ako napríklad Holanďan Memphis Depay v A-skupine. Zabúdať nemožno na meno Harry Kane. Druhý najlepší strelec Premier League po Erlingovi Haalandovi a topkanonier v tíme Anglicka bude zrejme dlho robiť spoločnosť tým najproduktívnejším. Čím ďalej sa však krajina dostane, tým viac šancí budú mať kanonieri navýšiť svoje kontá. Preto, ak vyjde prognóza z úvodu, by som najviac šancí v tomto smere mal dať Francúzovi Kylianovi Mbappému a Argentínčanovi Messimu. Miroslav Kováčik

1. Tipom na zisk titulu majstra sveta nikoho neohúrim. Brazília má ohromnú ofenzívnu silu a dovolím si tvrdiť, že súčasný káder je oveľa kvalitnejší ako ten, ktorý sa pred ôsmimi rokmi dostal do semifinále na domácej pôde. Vynikajúci brankári, skúsení obrancovia či viacero útočníkov, ktorých by vo svojej zostave chcel mať každý tréner. Tentoraz by nemala byť všetka zodpovednosť len na pleciach Neymara, keď máte v tíme Viníciusa, Rodryga či Gabriela Jesusa. Navyše, od roku 2020 prehrali Brazílčania len jeden z 28 zápasov.