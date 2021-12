ONLINE: Red Bull Salzburg - FC Sevilla (Liga majstrov)

Sevilla FC



Sevilla je na tom dnes hůř, neboť pro postup do play off Ligy mistrů musí vyhrát. Momentálně se totiž nachází na 3. pozici se 6 body a skóre 5:4. Díky dnešní výhře by se dostala jistojistě minimálně na 2. místo. Remíza by ovšem Sevillu stála postup do play off Ligy mistrů a následně by záleželo na zápase vlků.