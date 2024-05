Mladí Slováci utrpeli na ME prvú prehru. Favorit rozhodol za osem minút

ME vo futbale do 17 rokov 2024 - skupina C

Slovensko U17 - Taliansko U17 0:2 Góly: 30. Camarda, 38. Liberali

Taliani sa dokázali strelecky presadiť už v prvom dejstve. V 30. minúte otvoril skóre Francesco Camarda, na ktorého o osem minút neskôr nadviazal Mattia Liberali.