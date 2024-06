Od Vengloša po Calzonu. Kto trénoval Slovensko?

Prevzal tím ešte počas kvalifikácie o ME 1996. V kvalifikácii o MS 1998 hralo Slovensko v silnej skupine spolu so Španielskom, Českom, Juhosláviou, Maltou a Faerskými ostrovmi.

Reprezentáciu viedol iba dočasne. Bol oficiálne trénerom tímu do 21 rokov. Dňa 10. októbra viedol seniorské mužstvo aj 21-tku vo dvoch zápasoch proti Poľsku. Ostal pri 21-tke, s ktorou v roku 2000 vybojoval na domácich ME 4. miesto.

Jozef Adamec (1999 - 2001)

Reprezentáciu prevzal po neúspešnom vstupe do boja o ME 2000. V jeho neprospech bolo, že v krátkom období odišli z tímu osobnosti, ktoré boli lídrami – Alexander Vencel, Dušan Tittel, či dlhoročný kapitán Ľubomír Moravčík.

Weiss po úspechu predĺžil zmluvu. V kvalifikácii o ME 2012 však neuspel. Slovensko obsadilo 4. priečku v skupine. Mužstvo prehralo aj zápasy so slabšími tímami (prehra 0:4 doma s Arménskom).

Na majstrovstvách Európy v základnej skupine prehrali s Walesom, zvíťazili nad Ruskom a remizovali s Anglickom. Z tretej priečky postúpili do osemfinále, tam však narazili na jedného z favoritov – Nemecko a po prehre 0:3 z turnaja vypadli.

Zväz s Kozákom predĺžil spoluprácu. V boji o postup na svetový šampionát 2018 však výsledkovo nenadviazali.

Favoritom skupiny bolo Anglicko, Slovensko navyše prehralo aj so Slovinskom a Škótskom. Obsadilo 2. priečku, no nestačilo to ani na postup do baráže.

V októbri po prehre v zápase Ligy národov s Českom (1:2) požiadal o uvoľnenie z funkcie. Ako dôvod uviedol, že siedmi hráči porušili večierku a štatút reprezentanta.

Reprezentáciu viedol v 54 zápasoch, dosiahol 29 víťazstiev, 10 remíz a 15 prehier.