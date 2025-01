Pre Chladoňovú budú MS výzvou. Jej súperky sú trieda, mohli by jazdiť o úroveň vyššie

BRATISLAVA. O tom, že ju čaká veľký prestup nikto nepochyboval. Bolo by trestuhodné prehliadnuť jej talent a potenciál, ktorý v sebe skrýva. Po zisku piatich medailí z vrcholných podujatí v jej poslednej juniorskej sezóne, mala Viktória Chladoňová viacero ponúk od tých najlepších tímov. Program a výsledky MS v cyklokrose 2025 Mala však jednu požiadavku. Hoci vie, že cesta do veľkej cyklistiky vedie cez tú cestnú, chcela, aby mohla naďalej v zime jazdiť aj cyklokros. "Pre niektoré tímy to nebolo zaujímavé. Tím Visma-Lease a Bike to však nielenže akceptoval, ale Viki v tom podporuje a zaujíma sa o ňu.

Kombinácia cesty a cyklokrosu je vynikajúca. Cez zimu sa trénuje dynamika, ktorá sa zíde pri jarných klasikách," vravel tréner Branislav Kacina. Už túto nedeľu zavŕši Chladoňová cyklokrosovú časť sezóny na majstrovstvách sveta v Liévini, kde bude patriť k adeptkám na popredné pozície. Tri umiestnenia v top 5 Osemnásťročná Slovenka získala vlani bronzovú medailu v Tábore, no tentokrát už nebude súťažiť medzi juniorkami, ale v kategórii do 23 rokov. Tréner priznal, že mal drobné obavy, či to pre jeho zverenku nebude veľký skok. V tom prípade by sa zvažovala aj účasť na MS, no trojica podujatí Svetového pohára ukázala, že Chladoňová patrí o úroveň vyššie. Okamžite sa zaradila medzi najlepšie pretekárky U23 a postupne obsadila tretie miesto v Benidorme, piate v Maasmechelene a štvrté v Hoogerheide.

"Ten debut prekvapil každého, bol tam badateľný progres. V ďalších dvoch pretekoch sa jej nešlo tak dobre, ale do určitej miery je v hre o medailu na MS," tvrdí asistent športového riaditeľa reprezentácie Jakub Vančo. VIDEO: Zostrih pretekov Svetového pohára v cyklokrose v Benidorme

Treba zdôrazniť, že Chladoňovej tréningy počas kempu neboli špeciálne vedené k tomu, aby mala najlepšiu formu na cyklokrosový Svetový pohár. "Na sústredení mala tréningové jednotky zamerané na časovku a objem, čiže možno povedať, že neladila formu na koniec tejto cyklokrosovej sezóny. V tíme Visma sa pozerajú trochu dopredu, majú s ňou nejaký plán a dobre vedia, čo robia," povedal Kacina v rozhovore pre Sportnet.

Trať, ktorá jej môže sedieť V predošlých dňoch strávila Chladoňová veľa času na trenažéri, čo spojila s cvičením a ľahkým behom. Na bicykel sadne až v piatok, keďže na rozdiel od predchádzajúcich MS ju čaká iba jedna súťaž. Vlani v Česku bola súčasťou šesťčlennej zmiešanej štafety, ktorú tvoria junior/ka, pretekár/ka U23 a žena s mužom hlavnej kategórie elite. Tentokrát však Slovensko bude v štartovej listine chýbať. "Už minulý rok sme štartovali iba vďaka výnimke, keďže sme mali tri juniorky. Mali sme mať aj jednu ženu, ale tá tesne pred pretekmi ochorela. Tentokrát, žiaľ, nemáme ani jednu juniorku," vraví Vančo.

Viktória Chladoňová počas pretekov Svetového pohára v cyklokrose. (Autor: Marek Beneš/ SZC)

Pre Chladoňovú je to malá nevýhoda, keďže na rozdiel od niekoľkých jej konkurentiek si nebude môcť vyskúšať tamojšiu trať v súťažnom tempe. "Videl som nejaké fotky z trate. Vyzerala byť dosť blatová, ale podľa predpovede počasia by od piatku do konca týždňa nemalo pršať. Je to trať, kde by Viki mohla uplatniť svoj výkon a prednosti. Napríklad, jej tepová frekvencia bola uplynulý víkend nižšia ako v Benidorme. To neznamená, že išla horšie, ale niekedy vám trať a aktuálne podmienky neumožnia predviesť optimálny výkon," hovorí Kacina.