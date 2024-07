Tatran začal prípravu s vynoveným kádrom aj novým trénerom. Rokovanie s kapitánom viazne

Do sezóny 2024/2025 vkročí 18-násobný slovenský hádzanársky šampión s výrazne pozmeneným kádrom.

PREŠOV. V predošlom ročníku Tatran Prešov prinavrátil do šarišskej metropoly majstrovský titul a získal aj Slovenský pohár.

Aj ako tréner rozbehol kariéru v Lovčene Cetinje. Pokračoval v gréckom Ormy Patras, maďarskom Sport 36 Komló a Orosháze, bosnianskom RK Borac Banja Luka, katarskom Al Rayen, v srbskej Crvenej Zvezde Belehrad, odkiaľ zamieril do Tatranu Prešov.

Stredná spojka Igor Karlov (nar. 16. 12. 1994, 192cm/82 kg, zmluva do 30. júna 2026) je rodákom z nemeckého Lubecku s ruskou národnosťou.

Mládežnícky reprezentant už privoňal aj k atmosfére v seniorskej reprezentácii Slovenska. Svoju prvú profesionálnu zmluvu v kariére uzavrel s Tatranom Prešov do 30. júna 2027.

Z Ruska sa presunul do nórskeho Fillingen Bergen, odkiaľ prestúpil do španielskeho SP Balonmano Burgos, v ktorom boli jeho spoluhráčmi súčasní hráči Tatrana, Brazílčan pivot Lucas Baros a francúzska spojka Adama Sako. Do Prešova prichádza Karlov zo španielskeho Trops de Málaga.

Dvadsaťosemročný, 202 centimetrov vysoký chorvátsky pivot Domagoj Potnar, prichádza do Tatranu Prešov z luxemburského HB Red Boys Differdange. Je odchovancom klubu v rodnej Pleternici.

V Chorvátsku hrával dve sezóny za RK Croatia Záhreb, potom za RK Dubrava, MRK Sesvete i RK Bjelovar. Zmluvu s klubom slovenského majstra podpísal do 30. júna 2026.