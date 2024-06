Raducioiu, Popescu a Karpatský Maradona. Rumuni spomínajú na zlaté časy a chcú prekvapiť

BRATISLAVA. Futbaloví pamätníci si hádam ešte na ten zápas spomenú. Nad Európou sa vznášal rádioaktívny mrak zo zničeného reaktora Černobyľskej jadrovej elektrárne, no v televíznych správach vo vtedajšom Československu mali prednosť baníci, čo opäť prekročili plán, či vodič autobusu, ktorý prešiel bez nehody milión kilometrov.

Pre rumunský futbal to bol výnimočný úspech. V rokoch 1970 až 1990 sa rumunská reprezentácia predstavila na jedinom finálovom turnaji - ME 1984, kde stroskotala už v skupine.

Rumunský národ sa nadýchol k slobode a rumunský futbal do svojej zlatej éry, na ktorú v krajine spomínajú dodnes - aj zopár dní pred začiatkom EURO 2024 , kde budú Rumuni v skupine jedným z troch súperov slovenských futbalistov.

„Naše futbalové víťazstvá boli viac ako šport. Stelesňovali spôsob, akým sme bojovali proti nášmu osudu, našej chudobe a nedostatku perspektív. A futbalisti boli viac ako športovci. Boli to naši chlapci, naša hrdosť. Pripojila som sa s k davu a oslavovala som. Nikdy som nemala strach, lebo aj neznámi ľudia si neboli cudzí. Vďaka rumunskému futbalovému tímu sme si v tom dave boli všetci rovní, bez ohľadu na vzdelanie, vek alebo sociálne postavenie,“ spomínala na 90. roky antropologička Cristina Plecadite pre kajetjornal.com

„Na šampionáte vo Francúzsku to bolo jednoduchšie. Telefonoval som pravidelne domov, momenty z turnaja sme sledovali v televízii. V roku 1994 to bolo inak. Do Ameriky nám z Rumunska posielali videokazety, na ktorých boli zábery z námestí a ulíc, kde fanúšikovia oslavovali naše víťazstvá. Tréner nám ich púšťal pred zápasom proti Argentíne, aj Švédsku. Vidieť toľko šťastných ľudí nás nesmierne motivovalo,“ vravel.