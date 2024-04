Treťoligistu čaká veľký sviatok. Maslo: Nebudeme tajiť, že sme si želali práve Lipany

Ešte nedávno platilo, že ŠK Odeva v domácom prostredí neprehral od 5. augusta a skvelá séria trvala jedenásť zápasov. Potom však prišla prehra so Sninou (0:1) v predohrávke 20. kola III. ligy skupiny Východ.

BRATISLAVA. Treťoligista v boji o finále proti prvoligistovi. Také niečo môže vo futbale ponúknuť len pohárová súťaž. A už o niekoľko hodín sa to stane realitou.

"Možno 90 % percent kádra MFK sa medzičasom obmenilo. Pre nás teda bolo smerom k pohárovému semifinále dôležitejšie mať odsledované aktuálne ligové výkony, vďaka ktorým sa Ružomberok prebil do nadstavbovej šestky hrajúcej o titul a vezie sa na vlne.

Lipany si proti Ružomberku zahrajú v pohárovej súťaži už štvrtýkrát, z toho po tretí raz od roku 2020. Je to výhoda?

"Nebudeme tajiť, že sme si práve Lipany želali ako súpera na semifinále. Vôbec to však neznamená, že ich nerešpektujeme. Musíme už ten prvý zápas zobrať s plnou vážnosťou. Nesmieme nič podceniť, aby sme si nepokazili zatiaľ vydarenú jar,“ uviedol obranca Ružomberka Ján Maslo.

Skúsený 38-ročný stopér nevylúčil eventualitu, že prípadný zisk Slovenského pohára by zohral rolu pri jeho zvažovaní, či ešte pokračovať na profesionálnej futbalovej scéne.

"Bol by to pekný úspech, nechcem však predbiehať. Zatiaľ to ešte neriešim. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie," dodal Maslo.

Odvetu semifinále v Ružomberku naplánovali na utorok 16. apríla s výkopom o 15.30 h.