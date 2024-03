Kodaň chce šokovať topfavorita. Budeme bojovať, burcuje Vavro

BRATISLAVA. Futbalisti Manchestru City budú chcieť v stredu proti FC Kodaň potvrdiť očakávaný postup do štvrťfinále Ligy majstrov.

Mužstvo 35-ročného kouča držalo takmer polovicu zápasu výsledok 1:2, no dôležitý gól "Citizens" strelil v 92. minúte Phil Foden.

Na jeho slová nadviazal aj hlavný tréner Jacob Neestrup: "Nemôžem hráčom nič vyčítať. Hrali sme proti špičkovému tímu. V druhom stretnutí to bude ťažké, ale pokúsime sa urobiť všetko, čo je v našich silách."

Ten istý hráč rozhodol dvoma presnými zásahmi víkendové mestské ligové derby proti United (3:1) a naladil svoj tím na očakávané spečatenie postupu medzi osem najlepších.

"Výkon v prvom stretnutí bol naozaj perfektný, boli sme trpezliví v správnych momentoch, no ešte nie je rozhodnuté. Tretí gól nám však veľmi pomôže a dúfam, že to pred vlastnými divákmi dotiahneme k víťaznému koncu a postúpime do ďalšieho kola," povedal Pep Guardiola, tréner City.

Dánsky tím odohral svoj doteraz posledný duel na Etihad Stadium v minuloročnej edícii Ligy majstrov. V skupinovej fáze vtedy favorit stretnutia nezaváhal a deklasoval svojho súpera 5:0.