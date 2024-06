Chorváti majú nôž na krku. Nič nemajú isté ani futbalisti Talianska

Iný výsledok ako plný bodový zisk by pre mužstvo Zlatka Daliča znamenal koniec na turnaji.

LIPSKO. Ak chcú futbalisti Chorvátska pokračovať na EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku, potrebujú v záverečnom stretnutí tretieho kola B-skupiny zdolať Taliansko .

Chorvátsko do turnaja vstúpilo prehrou 0:3 proti Španielsku, pričom všetky góly inkasovalo už v prvom polčase. Bronzovému tímu z uplynulých MS nevyšla ani prvá časť stretnutia s Albánskom.

"Poznám talianskeho trénera, hráči budú veľmi dobre organizovaní a bude to ťažký zápas. Verím však, že sa s touto výzvou vyrovnáme a vyjdeme z duelu víťazne," dodal Pašalič, ktorý si nemyslí, že by Taliani hrali na remízu, ktorá im stačí na postup:

"Na začiatku oboch zápasov to nešlo podľa našich predstáv. Druhý polčas proti Albánsku bol lepší a dúfam, že takýto prístup budeme mať aj proti Taliansku od prvej minúty.

Balkánske derby síce otočili z 0:1 na 2:1, no v záverečných sekundách prišli o dôležité tri body.

"Azúroví" dokázali v úvode svojho účinkovania na turnaji expresne otočiť duel s Albánskom (2:1), no proti Španielom herne výrazne zaostávali a prehrali 0:1.

V treťom stretnutí skupiny zrejme bude absentovať ľavý obranca Federico Dimarco, ktorý sa zranil proti Španielsku a s mužstvom netrénoval. Vyšetrenia u neho odhalili krvnú zrazeninu v lýtku a na jeho poste by mal alternovať Matteo Darmian.

Podľa talianskych médií sa očakáva, že kormidelník Luciano Spalletti mierne zamieša zostavou.

"Atmosféra nie je taká, ako po zápase s Albáncami. So Španielskom sme nehrali tak, ako by Taliansko malo.

Bol to náročný zápas, ktorý nás však môže dobre pripraviť na to, čo nás čaká ďalej. Naše sústredenie a myšlienky sú zamerané na ďalší duel. Cieľom je postup zo skupiny a dáme do toho všetko," konštatoval taliansky stredopoliar Lorenzo Pellegrini, ktorého tím je v porovnaní s Chorvátmi menej skúsený.

"Je pravda, že máme veľa hráčov, ktorí na takomto turnaji hrajú prvýkrát, ako ja. Je normálne cítiť trochu napätia, no musíme si uvedomiť, že reprezentujeme náš národ," vyjadril sa Pellegrini, ktorý si uvedomuje silu súpera a špeciálne vyzdvihol kapitána Chorvátska:

"Majú veľmi silný tím, skvelých hráčov. Modrič je výnimočný futbalista, no nielen to. Má aj skvelú osobnosť, v ťažkých chvíľach sa na neho môžete spoľahnúť a je vzorom pre mnohých hráčov."