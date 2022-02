Satoranský má šancu oživiť kariéru v NBA, mení klub

PORTLAND. Klub basketbalovej NBA Portland Trail Blazers vymenil svoju dlhoročnú oporu CJ McColluma do New Orleansu. Opačným smerom putoval aj český rozohrávač Tomáš Satoranský.

McColluma draftoval Portland v roku 2013, o rok neskôr ako hlavnú hviezdu tímu Damiana Lillarda. Pod ich taktovkou sa klub z Oregonu dostal do finále konferencie v roku 2019, no to bol jediný spoločný úspech.

Tridsaťročný krídelník McCollum má v prebiehajúcom ročníku priemer 21 bodov, no trápili ho zranenia.

Portland a New Orleans sú paradoxne rivali v boji o play off, Trail Blazers na 11. priečke Západnej konferencie strácajú pol duelu na "pelikánov". Portland sa však zrejme vyberie cestou prestavby tímu.