Toľko hviezd z NHL sme dlho nemali. Cehlárik verí, že Slovensko bude mať na MS silný tím

"Minulý pondelok som bol na ľade aj s Marekom. Som plný energie a teším sa. Sám sa potrebujem dostať do kondície a verím, že mi pomôžu tieto zápasy."

Hrivík zrejme oba duely vynechá. "Trénovali sme spolu a asi ho to ešte limituje, ale máme ešte dosť času. Neviem, aké to je vážne," dodal Cehlárik na adresu spoluhráča.

Po zápasoch s Čechmi sa k tímu pripojí pätica Juraj Slafkovský, Šimon Nemec, Pavol Regenda, Tomáš Tatar a Martin Pospíšil.

"Veľmi ma to teší, lebo sme nemali dlho toľko hviezd z NHL. Každý tím na turnaji bude mať to najlepšie a teším sa na to. Teší ma, že chalani sú zdraví a že majú záujem prísť. Každý jeden má veľkú kvalitu a verím, že budeme mať silný tím na MS," dodal Cehlárik.

Zvedavý je najmä na mladíkov Nemca a Slafkovského: "Neboli sme dlhšie spolu a nie sme ani v takom častom kontakte, som zvedavý na nich ako vyzerajú."

Hráči z NHL by mali nastúpiť v zápase v Žiline proti Poľsku, teda v Cehlárikovom rodnom meste.

"Teším sa, že Vlci postúpili do extraligy. Ale som rád, že budeme v Žiline aj trénovať v týždni a bude to zábava hrať doma tak ako vlani."