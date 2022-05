Zobrali si dovolenku a oslavovali do rána. Víťazstvo v pohári má výnimočnú chuť

„Upozorňoval som chalanov, že pohárové stretnutie nemusí byť totožné s ligovým. Doma sme Tomášov nepustili do žiadnej hry. Naši hráči však od prvej minúty plnili to, čo mali,“ uviedol pre Sportnet Opálek.

Po záverečnom hvizde ho hráči vyhadzovali nad hlavu. Skúsený tréner to zažil vo svojej kariére iba druhýkrát. „Stalo sa mi to s dorastom Rače, keď sme získali trofej. Užil som si nemyslel, že také oslavy ešte zažijem,“ dodal.

Dokazuje to aj fakt, že keďže sa finále hralo v stredu, hráči Vrakune si na druhý deň zobrali dovolenku a oslavovali až do ďalšieho rána. „Niektorí chlapci tu boli ešte aj na druhý deň predpoludním, dvíhali pohár a radovali sa z toho,“ poznamenal tréner Opálek.

Zdolaný tím bol pochopiteľne sklamaný. Tomášov je tradičným účastníkom pohára BFZ a veľmi túžil po trofeji.

„Poznáme sa s ostatnými súpermi aj z ligy, je tam rivalita medzi hráčmi i divákmi. Zdvihnúť nad hlavu trofej je výnimočný pocit. Má to nejakú symboliku, má to niečo do seba,“ tvrdí Maroš Jakim.

„Po zápase mali chlapci hlavy dolu, z toho bolo zrejmé, ako vážne brali zápas a ako veľmi chceli vyhrať ten pohár,“ dodal.

Tomášov vyhral túto súťaž v ročníku 2014/15, keď vo finále zdolal Rohožník 3:1. „Mám z toho zápasu fotku v kancelárii. Sú to pekné spomienky. Mohlo to byť deja vu, ale nevyšlo to. Už druhýkrát som prehral vo finále, takže dúfam, že do tretice to už dobre dopadne,“ zdôraznil dlhoročný kouč Tomášova.