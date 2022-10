Bol najlepší plavec v Československu, trestali ho však hladom

Názov vašej autobiografie je Terminátor z bazéna, pritom pôsobíte skromným a pokorným dojmom. Prečo tento názov?

Bol to návrh autorky knihy pani Bacigalovej. Na začiatku mi to pripadalo absurdné. Tiež som si spomenul na film Terminátor, ktorý je skôr o brutalite. Nepasovalo mi to.

Dával som iné návrhy. No postupne ma presvedčila, že ma to vystihuje, pretože v tréningu som bojoval, trhal som sa a jej to pripomínalo, že som bojoval ako Terminátor. Privolil som na to, aj keď nie som s tým stotožnený.

Sám seba teda tak nevnímate?

Povedal by som, že je to nadnesené. Podľa mňa je to príliš brutálne aj príliš veľké meno. Necítim sa na to, že by som bol takou výraznou postavou.

Jeden z najväčších úspechov kariéry ste dosiahli už v pätnástich rokoch. Na olympiáde v Montreale ste vybojovali 6. miesto. Tušili ste, že máte na to, aby ste bojovali o medailu?

Absolútne nie. Sledoval som síce plavecké súťaže už na predchádzajúcej olympiáde, no vôbec som netušil, o čom olympijské hry sú. Cestoval som na ne ako jediný plavec z Československa. Bral som to, že sú to ďalšie preteky.