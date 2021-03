Váži vyše sedem kíl. Vlhová pobozkala najcennejšiu lyžiarsku trofej

Dvadsaťšesťročná Liptáčka zodvihla glóbus do rúk po finále Svetového pohára vo švajčiarskom Lenzerheide.

Spoza plota jej apluadovalo niekoľko desiatok slovenských fanúšikov, ktorí cestovali do Švajčiarska napriek tomu, že finále Svetového pohára sa uskutočnilo bez divákov.

Vlhová: Úchvatná sezóna

"Potrebujem možno týždeň, dva, či mesiac, aby som si uvedomila, čo som dokázala," vravela Vlhová v rozhovore pre FIS krátko po pretekoch.

"Sezóna bola náročná a veľmi dlhá. Počas nej som bola raz hore a raz dolu. Mojim hlavným cieľom bol veľký glóbus a urobila som všetko, aby som ho získala. Nebolo jednoduché pre mňa stále meniť lyže, po slalome trénovať zjazd a super G.

Bola to náročná skúsenosť, ale sme všetci veľmi šťastní, celý tím, pretože je to prelomový moment pre mňa, ale aj pre našu krajinu. Bola to úchvatná sezóna," dodala Slovenka.