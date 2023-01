Toto sme potrebovali. Vedel som, že to musí prísť, vraví Vlhovej otec

"Toto sme potrebovali. Boli to veľmi ťažké preteky. Peťa to zvládla, klobúk dolu pred ňou," povedal pre agentúru TASR Igor Vlha.

Peťa to zvládla bravúrne. Taká bola aj taktika, využiť prvé kolo naplno. Dnes to vyšlo a druhé kolo bolo famózne," povedal Vlha.

"Gradovalo to v oboch kolách. Mauro to prvé postavil ťažké. Bál som sa, aby druhé nebolo ľahké, ale boli tam dve až tri zákerné bránky.

"Ja som vedel, že to musí prísť a prišlo to v tomto peknom slovenskom kotli. Petra bola veľmi dobre nastavená aj v deň pretekov a aj dva predtým. Máme najviac fyzioterapeutov na meter štvorcový, postarali sa o ňu skvele."

Náročný nočný slalom nezvládli viaceré favoritky a rozdiely medzi lyžiarkami boli väčšie, ako v predchádzajúcich pretekoch. Druhá Mikaela Shiffrinová stratila 43 stotín, tretia Lena Dürrová 85 a štvrtá Wendy Holdenerová už 1,45 sekundy.

"Áno, toto bol slalom slalomov. Obe kolá boli veľmi ťažké a bolo to vidieť na rozdieloch. Toto by malo Petru nakopnúť. Veril som, že by to mohlo vyjsť, lebo bola vo veľkej pohode," skonštatoval otec slovenskej lyžiarky.