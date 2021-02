Vlhová už trénovala na Slovensku, ďalšie preteky v Jasnej nebudú

"Cez víkend sme dávali vodu do hĺbky tréningovej trate. Je pripravená, na súťažnej trati včera prebiehal prvý tréning. Dnes sa koná tréning slalomu aj obrovského slalomu, trénuje aj Peťa," prezradila športová riaditeľka podujatia Svetového pohára Jana Palovičová na pondelňajšej online tlačovej konferencii.

"Výpravy začnú prichádzať od 2. marca, trénovať budú na trati číslo 7, podľa pravidiel Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) bude v tom čase súťažná trať uzavretá. Koncom týždňa by sme ju mohli začať preparovať," dodala.

Bojovať sa bude o Ľadový kvet

Organizátori predstavili aj ceny pre víťazky oboch súťaží, ktoré dostanú originálnu sklenú trofej "Ľadový kvet" a partu ako tradičnú súčasť ľudových krojov.

"Pred piatimi rokmi sme sa chceli odlíšiť od všetkých ostatných, vniesť do toho ešte viac ženskosti. Šatami a beauty programom sme pretekárky trošku vtiahli do nášho konceptu. Dva, tri roky sa nieslo, ako si to užívali," dodala Palovičová.