Do Dubaja ísť nemôže. Vlhová bude sviatkovať v Taliansku, stromček jej privezú

SESTRIERE. Tím Petry Vlhovej bude tohtoročné vianočné sviatky tráviť mimo Slovenska.

Rodina si rezervovala dom v Taliansku a po pretekoch vo švajčiarskom St. Moritzi sa všetci opäť stretnú na Apeninskom polostrove. Stromček tam privezú rodiča slovenskej lyžiarky.

Otec olympijskej šampiónky v slalome Igor Vlha pre TASR predostrel celý program tímu až do konca roka.

"V Taliansku budeme aj sviatkovať a odtiaľ vychádzať na preteky, aby Petra veľa necestovala a bola v pokoji. My teraz ideme domov, zvyšok tímu tam a odtiaľ so St. Moritzu, kde Petru čaká na budúci víkend super-G a zjazd. Potom prídeme za nimi do Talianska aj so stromčekom a so všetkým."