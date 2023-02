Vlhová stratila na Shiffrinovú takmer sekundu, je však v hre o medailu

Do jednej sekundy sa zmestila ešte Dürrová a so štartovým číslom 18 pozitívne prekvapila St. Germainová, ktorá sa zaradila na tretiu priečku.

Druhá Slovenka na štarte Petra Hromcová s číslom 56 bojovala s chorobou, ktorá sa podpísala pod jej výkon. V cieli mala manko 7,21 s, priebežne sa zaradila na 52. miesto.

Napokon ju ešte osem pretekárok predbehlo, 60. čas jej však tesne stačil na postup. Vzhľadom na svoj zdravotný stav však nevedela potvrdiť, či bude v 2. kole štartovať.

"Cítim slabosť v celom tele. Možno je to chorobou a možno tým, že ma bolí zub. Môj stav sa odzrkadlil aj na tej jazde. Stavba trate by mi obyčajne sedela, ale pred pretekmi som rozmýšľala, či vôbec nastúpim. Dala som do toho všetky sily a do druhého kola mi už možno žiadne nezostanú," povedal k svojej jazde a stavu 24-ročná lyžiarka pre TASR.