Vlhová fučala a nevládala ani stáť: Dve medaily? Je to dobré, ale nie dokonalé

„Je to úžasné, neuveriteľné. Veľmi tvrdo som pracovala a je skvelé, keď sa vám to vráti späť,“ tešila sa Rakúšanka.

Vo Svetovom pohári ešte žiadne preteky nevyhrala, hoci veľakrát bola blízko. Ako jediná bola na pódiu vo všetkých slalomoch tejto sezóny. Dvakrát tretia a trikrát druhá.

Len víťazstvo jej stále o pár stotín unikalo.

„Som na dobrej ceste. Už je to blízko, raz to musí prísť,“ opakovala. A prišlo to na majstrovstvách sveta. „Veľmi veľa to pre mňa znamená,“ hovorila v Cortine.

VIDEO: Liensbergerovej jazda v 2. kole