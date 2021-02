Petra sa musí cítiť silná. Nikto okrem nej to nedáva, tvrdí jej tréner

BRATISLAVA, VAL DI FASSA. Žarty bokom, ide do tuhého. Petre Vlhovej vrcholí životná sezóna, v ktorej bojuje o honor najlepšej lyžiarky vo Svetovom pohári.

„Aj keď vždy to môže byť lepšie. Naša priorita sa začína až teraz,“ vyhlásila Vlhová.

Slovenská lyžiarka len uplynulú sobotu zavŕšila svoje vystúpenie na majstrovstvách sveta v Cortine. So ziskom dvoch strieborných medailí s kombinácie a slalomu bola spokojná.

Na trať v piatkovom zjazde pôjde so štartovým číslom 19.

„Bude to súboj Petry s Larou. A kto ho zvládne lepšie, získa zaslúžene veľký glóbus,“ myslí si lyžiarsky tréner Rastislav Mažgút.

V pondelok si počas tréningu obrovského slalomu spôsobila menší úraz. Po páde na vnútornej lyži si rukami nechtiac narazila do tváre a do zubov.

Po šampionáte sa Slovenka v sobotu večer vrátila domov do Liptovského Mikuláša. V nedeľu si oddýchla a ďalšie dva dni trénovala v Jasnej, kde sa budúci víkend uskutoční ďalšie kolo Svetového pohára.

„Tie mám vždy. Budem sa snažiť o maximálny výkon, aby som získala čo najviac bodov. Uvidíme ako to dopadne. V rýchlostných disciplínach sa cítim celkom fajn,“ vraví Vlhová.

V rýchlostných disciplínach nie je taká silná ako v technických, no v tejto sezóne sa už aj v super-G umiestnila na pódiu. Aj teraz má očakávania.

A ešte v ten deň odcestovala do Val di Fassa, kde v stredu a štvrtok absolvovala tréningy. Ďalšie tri dni ju čakajú preteky a potom opäť návrat na Slovensko.

„Teším sa na to, pretože doma je doma. Ale teraz to ešte neriešim, lebo ma čakajú náročné zjazdy a super-G v Taliansku a momentálne som hlavou tam,“ priznala v utorok.

To, že je v poriadku ukázal aj ďalší deň, v ktorom trénovala slalom. Počas dvoch dní si mohla vyskúšať súťažnú zjazdovku, na ktorej sa pôjde budúci víkend v Jasnej.

V aktuálnej sezóne jazdí všetky disciplíny. Neustále musí striedať kratšie lyže v technických disciplínach za dlhšie v kĺzavých. Nemá toľko času na tréningy ani regeneráciu.

„Je to pozitívne tým, že nikto iný okrem Petry to nedáva. A tak sa musí cítiť silná. Ale je to unavujúce a náročné. Nie až tak čo sa týka fyzických síl, ale skôr psychických, pretože sa musí stále sústrediť,“ tvrdí Gemza.

Už pred sezónou si však stanovili takýto cieľ. Podriadili mu všetko. A aj Vlhová často opakuje, že bude bojovať až do konca.

„Energie máme dosť. Petra je kondične výborne pripravená. Všetko zvláda. Z medailových výsledkov zo šampionátu musíme načerpať veľa pozitívnej energie,“ dodal Gemza.