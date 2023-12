Pini dobre prečítal trať. Vedel, kde je Vlhová najsilnejšia. Počasie však zamiešalo poradím

BRATISLAVA. „Počasie prehovorilo do priebehu pretekov,“ reagoval lyžiarsky expert Karol Král pre JOJ Šport. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová viedla po prvom kole nedeľňajšieho obrovského slalomu v Mont-Tremblant. Využila, že trať prvého kola staval jej tréner Mauro Pini. Petra Vlhová a jej kompletný program a výsledky v sezóne 2023/2024

Petra Vlhová a priebežné poradia v sezóne 2023/2024 Náskok, ktorý si vybudovala, jej však na jubilejné tridsiate víťazstvo nestačil. Silný vietor sa oprel do jej druhej jazdy a vo výsledkovej listine sa prepadla na piate miesto.

„Nebyť úskalia, ktoré postavil Pini, Petra by nebola po prvom kole na prvom mieste,“ poznamenal expert. Narážal na fakt, že druhé kolo bolo postavané jednoduchšie a vynikli i ostatné lyžiarky. Do brán s rozumom Švajčiarsky tréner Pini je známy tým, že pretekárske trate stavia náročnejšie. „Na prvý pohľad vyzerá trať jednoducho, ale je to o pohybe, zvlnených úsekoch a nerovnostiach. Kľúčové je poriadne si načítať terén skôr ako samostatnú trať,“ uviedol Švajčiar pre JOJ Šport. VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole obrovského slalomu v Mont-Tremblant

„Myslím, že Mauro svoju zverenkyňu dokonale pozná a tak to urobil aj pri stavbe trate. Medzi piatou a šiestou bránou je náhla zmena z dvadsaťštyri metrov na dvadsaťjeden a následne opäť na dvadsaťštyri metrov. Dal tam i štyri prejazdné brány v pasáži, kde bola Petra v predchádzajúci deň najrýchlejšia. Dobre to prečítal. Vyhovuje jej táto časť trate, kde môže uplatniť svoje prednosti. Ak sa vyvaruje drobných chybičiek z predchádzajúceho dňa, tak by mohla byť po prvom kole najvyššie,“ komentoval zloženie prvého kola expert.

„Podmienky sú úplne odlišné. Sneh je viac tvrdý, je chladnejšie. Budú to úplné iné preteky. V prvom obrovskom slalome nikto nevedel, čo má očakávať. Stavba trate je náročná, pretože ju staval Mauro. Sú tam niektoré časti, kde musím ísť chytro a rozumne do brán, aby som nestratila. Musím dobre premýšľať, ako vstúpiť do brány, prejsť ju a pripraviť sa na výjazd,“ prezradila pre FIS Vlhová. Cieľ splnený Tréner Pini posunul ťažšie úseky do spodnej časti trate. „To, ako Mauro zatočil tri brány je výzva,“ reagoval expert. „Vrchnú časť postavil tréner veľmi rytmicky, ale prekvapivo je veľmi zákerná druhá polovica trate,“ uznala bývalá česká lyžiarka Šárka Strachová v štúdiu ČT Sport.

S náročnými podmienkami si neporadilo niekoľko najlepších lyžiarok. Mnoho z nich v cieli zalamovalo rukami a krútilo hlavami. V kritickom úseku vypadli Alice Robinsonová, Maryna Gasienicová-Danielová alebo Julia Scheibová. Sara Hectorová nahlas pri jazde vykríkla, pretože nestihla správne načasovať oblúk.

Najlepšie sa s náročnou pasážou popasovala Vlhová, ktorá mala najrýchlejší čas v záverečnom sektore. „Odvážne to rozbalila, ale vrchnú časť si mierne podržala. Veľmi rozumne sa dostávala do rytmu. Náročnú pasáž prešla výborne a udržala si úzku stopu. Zvolila si priamy nájazd na brány a dôverovala si, že to ustojí. Premenila poznanie trate na výhodu. Prišlo i k drobnému zaváhaniu, ale postrážila si ho,“ komentoval Král.

„Mala perfektnú prehliadku trate. Na začiatku si to postrážila a v strednom úseku to pustila. Splnilo to cieľ Maurovej trate,“ pridal sa lyžiar Martin Bendik. Trojlístok na čele Na výkon Vlhovej nadviazala iba Mikaela Shiffrinová, ktorá bola pomalšia iba o päť stotín sekundy. „Vyšiel jej risk. V strednej pasáži zvolila priamu stopu a až v tretej bráne začala riešiť odstredivú silu. Ukázala, ako ísť v čistej stope. Tam , kde mali ostatné pretekárky roztancované nohy, ona bola pevne na snehu,“ opísal Král.

„Šla som tak, ako som avizovala vo včerajších pretekoch. Na lyžiach som lietala. S týmto heslom som vyštartovala i dnes. Na trati boli dva chytáky. Mala som však dobrú inšpekciu a som veľmi spokojná, ako som zašla v prvom kole,“ povedala pre FIS Američanka. Necelé tri desatiny strácala líderka disciplíny Lara Gutová-Behramiová. „Švajčiarka vie uplatniť svoju techniku na strmých a ľadových kopcoch. Tu je veľa terénnych vĺn,“ poznamenal Bendik.

Zvyšok lyžiarok od najlepšej trojice výraznejšie odskočil. „Všetky pretekárky chybovali. Šlo o to, ktorá z nich spraví chýb najmenej,“ uviedla Strachová. „Bola to zaujímavá trať s množstvom terénnych zmien. Prvé kolo bolo veľmi zákerné. Viem, že jazdím dobre a neskúšam nič špeciálne. Trať v druhom kole bude viac otvorená,“ reagovala pre FIS Zrinka Ljutičová, ktorá sa po prvom kole držala na vynikajúcom piatom mieste. Mladá Chorvátka napokon obsadila výbornú siedmu priečku a zaznamenala prvé umiestnenie v najlepšej desiatke v disciplíne obrovský slalom. Veterná lotéria Druhé kolo sprevádzalo husté sneženie a postupne sa pridával i silnejší vietor. „Organizátori sťahovali nový sneh z ideálnej línie. Verím, že trať sa bude zrýchľovať a pretekárky vyjazdia lepšiu stopu,“ poznamenal Bendik.

Stavba v druhom kole nebola tak veľmi náročná. „Vyzerá, že bude viac rýchlejšie. Tým pádom je možné, že poradie sa viac premieša. Bude to tesný súboj,“ predpovedala Shiffrinová. „Vrchná časť je jednoduchšia. Trať je plynulejšia, rytmickejšia a otvorenejšia,“ reagoval Král. Počasie sa však skomplikovalo v neprospech vedúcej trojice. VIDEO: Federica Brignoneová a Petra Vlhová v 2. kole obrovského slalomu v Mont-Tremblant 2023

Vyťažila z toho Federica Brignoneová, ktorá využila svoje nižšie ťažisko. „Je nižšia a lepšie by mohla zvládnuť vietor. Sobotňajšie víťazstvo vôbec nebolo náhodné. Takto sa bojuje o posun vo výsledkovej listine,“ reagoval Král na jej dynamickú jazdu. Ani približne sekunda náskoku nestačila Gutovej-Behramiovej, Shiffrinovej i Vlhovej. Každá z nich už na úvodnom medzičase stratila pol sekundy. „Petra mala v boji s protivetrom nevýhodu,“ reagoval na jej vysokú postavu expert. Slovenka dala do svojej jazdy všetko, ale cieľ preťala na piatom mieste.

„Šla dobrú jazdu, bez väčšej chyby. Bohužiaľ, strata narastala. Podmienky boli na hrane, aby sa preteky zrušili,“ doplnil Bendik. Náročné tréningy Za Brignoneovú sa zaradila Gutová-Behramiová a Shiffrinová. Talianka nadviazala na predchádzajúce víťazstvo v kanadskom stredisku.

Petra Vlhová v druhom kole takmer nič nevidela. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)

„Je to moje prvé opakované víťazstvo deň za dňom. Po prvom kole som neverila, že to môžem dokázať. Počasie sa zmenilo, ale v takomto počasí sme trénovali často v letnej príprave. Brat mi pred štartom druhého kola povedal, že to zvládnem a som pripravená. Nevzdala som sa a šla som na plný plyn,“ prezradila víťazka pre FIS.