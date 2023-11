Petra je šťastná a to nás posúva vpred, teší sa Vlhovej tréner po vydarenom úvode

BRATISLAVA. Petra Vlhová má za sebou výborný štart do novej sezóny Svetového pohára alpských lyžiarok.

„Je to prekvapenie. Som šťastná, že som skončila tretia. Nevedela som, či som na tom dobre, predsa len som bola na lyžiach iba tri dni za tento mesiac. Možno som však mohla byť desať alebo dvanásť dní.

Ešte nikdy sa mi nestalo, že by som bola posledný mesiac pred pretekmi iba tri dni na snehu. V podstate som šla hneď na preteky. Je to vzácne. Vieme, čím som si prešla. Brala som to však aj pozitívne.