Vlhová? Buď ju milujete, alebo nie. Stále je to však Petra, tvrdí Galovič

Na Sportnete postupne odkryjeme zákulisie toho, ako vznikali rozhovory so slovenskou lyžiarkou, jej najbližšími a členmi tímu do knihy s názvom Petra.

„Petra by nemusela robiť také rozsiahle reklamné aktivity a byť viditeľná na každom mieste, ale je to jediný spôsob, ako zabezpečiť financie na športovú prípravu,“ vysvetľuje Galovič.

„Točenie reklám či fotenie nie je to, čo by Petra chcela a milovala. Nie je to jej vysnený svet. Je to však nevyhnutné pre to, aby mohla lyžovať,“ dodáva.

Vlhovej komunikačné výstupy sa mu v minulosti zdali kostrbaté a bál sa, že nedokáže ponúknuť očakávané odpovede. Aj preto ich konzultovali s expertmi so značky Adidas.

„Len žiadny mediálny tréning, v žiadnom prípade,“ vyhlásili.