Štartovná listina:



1. Tessa Worleyová (FRA)

2. Michelle Gisinová (SUI)

3. Petra Vlhová (SVK)

4. Mikaela Shiffrinová (USA)

5. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

6. Federica Brignoneová (ITA)

7. Marta Bassinová (ITA)

8. Katharina Liensbergerová (AUT)

9. Wendy Holdenerová (SUI)

10. Sofia Goggiaová (ITA)

11. Mina Fürst Holtmannová (NOR)

12. Meta Hrovatová (SLO)

13. Alice Robinsonová (NZL)

14. Stephanie Brunnerová (AUT)

15. Sara Hectorová (SWE)

16. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

17. Elena Curtoniová (ITA)

18. Ramona Siebenhoferová (AUT)

19. Katharina Truppeová (AUT)

20. Ricarda Haaserová (AUT)

21. Maryna Gąsienicová-Danielová (POL)

22. Nina O'Brienová (USA)

23. Franziska Gritschová (AUT)

24. Tina Robniková (SLO)

25. Maria Therese Tvibergová (NOR)

26. Ana Buciková (SLO)

27. Valérie Grenierová (CAN)

28. Coralie Frasseová Sombetová (FRA)

29. Estelle Alphandová (SWE)

30. Julia Scheibová (AUT)

31. Corinne Suterová (SUI)

32. A.J. Hurtová (USA)

33. Piera Hudsonová (NZL)

34. Alexandra Tilleyová (GBR)

35. Doriane Escaneová (FRA)

36. Mélanie Meillardová (SUI)

37. Thea Louise Stjernesundová (NOR)

38. Elisa Mörzingerová (AUT)

39. Kristina Riisová-Johannessenová (NOR)

40. Hilma Lövblomová (SWE)

41. Andrea Filserová (GER)

42. Kaja Norbyeová (NOR)

43. Eva-Maria Bremová (AUT)

44. Roberta Melesiová (ITA)

45. Romane Miradoliová (FRA)

46. Kristin Lysdahlová (NOR)

47. Paula Moltzanová (USA)

48. Jessica Hilzingerová (GER)

49. Rosina Schneebergerová (AUT)

50. Camille Rastová (SUI)

51. Simone Wildová (SUI)

52. Lisa Marie Loipetsspergerová (GER)

53. Neja Dvorniková (SLO)

54. Leonie Flötgenová (GER)

55. Anastasija Silantěvová (RUS)

56. Karoline Pichlerová (ITA)

57. Cassidy Grayová (CAN)

58. Tereza Nová (CZE)

59. Priska Nuferová (SUI)

60. Axelle Chevrierová (FRA)

61. Erika Pykalainenová (FIN)

62. Nuria Pauová (ESP)

63. Jekatěrina Tkačenková (RUS)

64. Nino Ciklauriová (GEO)