Vlhovej tréner? Oslovil nás prvý a chcel menej peňazí, tvrdí Vlha

Zmluvu podpísali už v sobotu večer. Až v pondelok ráno však Petra Vlhová prostredníctvom Instagramu potvrdila, že jej novým trénerom bude Švajčiar Mauro Pini. Vlhovej otec prezrádza podrobnosti. „Áno, pred chvíľou som vysadil Maura a z Bratislavy cestujem domov,“ reagoval IGOR VLHA na otázku, či má chvíľu na rozhovor. Ako prebiehali rokovania s novým trénerom? Mauro je tu od štvrtka, keďže sme vedeli, že najlepšie je osobné stretnutie. Mali sme tu celý tím a dohromady sme absolvovali šesť či sedem stretnutí. Rozoberali sme rôzne názory. Prišiel na Slovensko s tým, že sme boli rozhodnutí, že bude našim trénerom, ale veľa vecí bolo nezodpovedaných: ako, prečo, začo, či pôjdeme doľava alebo doprava. Napokon sme sa dohodli. Bolo to dobré, ale aj náročné.

Boli ste spolu pár dní. Aký dojem na vás urobil? Veľmi dobrý. Je to veľký profesionál. Niektoré myšlienky sa nám zhodovali. Zaujímal sa o také veci, čo zaujímali aj mňa. Boli to detaily, o ktorých sme sa potrebovali dohodnúť, aby sme to vyšperkovali. V sobotu večer sme to dali na papier a podpísali kontrakt.

Na aké obdobie? Dohodli sme sa zatiaľ na rok. Chémia medzi všetkými musí fungovať. Ak nebude, tak to nebude dobré. Chceme dlhodobý kontrakt, ale aj sám Mauro povedal, že po roku prehodnotíme spoluprácu a zistíme, či pôjdeme ďalej alebo nie. Aké náročné bolo zohnať nového trénera? Mal to na starosti najmä syn Boris. Je zaujímavé, že Maura som oslovil už pred piatimi rokmi. Ešte skôr ako Livia Magoniho. Nikdy sme sa nevideli, komunikovali sme prostredníctvom mailov. Stroskotalo to na ekonomických podmienkach. Nemal som peniaze na Livia a nieto ešte na Maura, ktorý si pýtal trojnásobne viac. Povedal som mu, že je to nereálne. Teraz si ho už môžete dovoliť? Už sme úplne inde, sme najlepší na svete. Zaujímavé však je, že teraz nás Mauro oslovil ako prvý. Povedal, že chce trénovať Petru a chce menej peňazí, ako požadoval pred piatimi rokmi.

Prekvapilo vás to? Dva roky bol mimo súťažného lyžovania. Vycítil som, že mu chýba lyžovanie na najvyššej úrovni. Chýbal mu ten adrenalín. Neuveriteľné, že vedel o nás všetko. O rodine, o tíme. Všetko. Taká pretekárka ako Petra nehľadá trénera každý týždeň. Vycítil to a hneď sa ozval. Viete, čo je ešte zaujímavé? Hovorte. Som z toho aj trochu mimo. Keď odišiel od slovinskej lyžiarky Tiny Mazeovej tréner Livio Magoni, viete, kto k nej prišiel na ďalšiu sezónu? Mauro Pini. A viete, čo získal s Tinou Mazeovou na olympiáde? Dve zlaté medaily. Bolo to na olympiáde v Soči 2014. Áno, presne toto som mu vravel a strašne sa na tom smial. Ten príbeh je zaujímavý. Neskutočný. Neviem, či to tak má byť, zrejme áno. Ste poverčivý? Nie.

Petra Vlhová a Mauro Pini. (Autor: instagram/Petra Vlhová)

Ale veríte, že by mohol získať aj s vašou dcérou medaily na olympiáde v Pekingu? Samozrejme, priorita je olympiáda. Nemal by som to ani hovoriť. Ale sú to jedny preteky. Stať sa môže hocičo. Ale verím, že história sa bude opakovať.

Koľko ste mali uchádzačov? Bol švajčiarsky tréner prvou voľbou? Bolo ich asi šesť či sedem. Traja Slovinci sa prihlásili, tí však trénovali nižšiu ligu. Mali sme žolíka v Talianovi Paolovi Deflorianovi, ale ten to z rodinných dôvodov odmietol. Má malé deti. S Maurom sme to mali tak päťdesiat na päťdesiat. Sú však za ním zaujímavé mená ako Lara Gutová-Behramiová, Didier Cuche, Tina Mazeová. Bolo vašou podmienkou, aby Pini akceptoval v tíme zvyšných trénerov? Jednoznačne. Matej Gemza i Balda (Matteo Baldissarutti, pozn. red.) ho chválili. Boli spolu tri dni, počas ktorých si veľa vecí vyriešili. Mauro povedal, že chce pokračovať v nastavenej robote. Nastúpiť do nášho vlaku a ísť v zabehnutých koľajach. Môžete prezradiť aj mená novej fyzioterapeutky a servismana? Ešte nie, kým nemáme podpísané zmluvy. S fyzioterapeutkou sa už Petra stretáva. Chceli sme oživenie do tímu a tiež to, aby tam bola aj žena. Servisman bude zo zahraničia.