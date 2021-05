Sagan dostal pokutu a prišiel o body v únii, zastrašoval vraj súperov

Sagan dostal trest údajne za to, že počas úvodných desiatok kilometrov štvrtkovej etapy, keď sa Bora snažila kontrolovať preteky, aby sa jeho súperi z bodovacej súťaže nedostali do úniku, blokoval niektorých pretekárov. Informoval o tom portál cyclingnews.com.

"Bola to posledná a rozhodujúca etapa v boji o cyklámenový dres. Naša stratégia bola nechať ísť únik až do cieľa, alebo, ak by o to mali záujem aj iné tímy, držať únik na uzde a zabojovať vo finále.

Boli sme pripravení na všetky možné scenáre aj bojovať o etapové víťazstvo," citoval Cycling News športového riaditeľa Bory Jána Valacha.

Únik si nakoniec vypracoval veľký náskok a zobral všetky body na rýchlostnej prémii i v cieli. Z víťazstva sa tešil domáci Alberto Bettiol (EF Education-Nippo).