Strata 23 minút? Nič to neznamená. Sagan bol v cieli víťazom

Vyhral Talian Alberto Bettiol, no Sagan bol v cieli aj tak veľmi spokojný.

Veľmi často Peter Sagan bojuje o etapové víťazstvá. Vo štvrtok v 18. etape pretekov Giro d'Italia, ktorá bola rovinatá, tomu však tak nebolo. Do cieľa prišiel s výraznou viac ako 23-minútovou stratou.

BRATISLAVA. Nie je to jeho bežná úloha. Skôr sa koncentruje na záverečné kilometre, hľadá si svoju pozíciu alebo sám vyráža do útoku.

Súperi ho už nedobehnú

Saganovi prišlo vhod, že do úniku sa vydala veľmi veľká skupina – až 23 cyklistov.

V úniku nebol nikto z rivalov, ktorí by ho ešte o cyklámenový dres mohli obrať.

Zrejme aj dohováral, aby zvoľnili. Náskok úniku tak v priebehu pár kilometrov vyletel nad desať minút a pelotón šliapal stabilným tempom do cieľa.

V historickom poradí v počte víťazstiev v bodovacej súťaži na najväčších etapových pretekoch - Gire, Tour a Vuelte by sa v nedeľu v Miláne mal posunúť na 2. priečku.

Na víťazstvo v súťaži mu stačí prísť v nedeľu v Miláne do cieľa.

V nasledujúcich dňoch sa ešte bude o body bojovať. Lenže z troch etáp sú dve horské a jedna je časovka. Je prakticky nemožné, že by na vrchole dlhého stúpania zvíťazil niektorý zo šprintérov.

V troch záverečných etapách na Gire budú bojovať cyklisti v celkovom poradí.

Egan Bernal vedie s náskokom 2:23 minúty pred Damianom Carusom. Poradie v najlepšej desiatke sa môže stále meniť.

„Bola to dlhá etapa. Snažili sme sa oddýchnuť si najviac ako to len je možné. Myslím, že sa nám to podarilo,“ vravel v cieli líder pretekov Egan Bernal.

„Záverečné etapy budú veľmi náročné. Čakajú nás tri dni, ktoré rozhodnú o víťazovi - dva ťažké dni v horách a potom časovka.