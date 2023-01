Toto ešte nie je koniec, vraví Sagan. Čo znamená, že prejde na horský bicykel?

„Každý športovec potrebuje nové výzvy. Petra musí v prvom rade cyklistika baviť. Keď to prestane, nezmenia to žiadne lukratívne zmluvy ani nič iné. Myslím si, že do cyklistického dôchodku nepôjde tak neskoro ako iní pretekári,“ hovoril Saganov mládežnícky tréner Peter Zánický po majstrovstvách sveta 2017.

„Keď som mal 20 rokov, vravel som si, že budem jazdiť do tridsiatky. Dnes mám 33 rokov a stále jazdím. Chcem mať z toho zábavu, preto sa vraciam k horskej cyklistike. Začal som v nej a chcem s ňou aj skončiť.

Bolo by pekné ukončiť kariéru na olympiáde v Paríži. Ale nemusí to skončiť s medailou. To nie je moja motivácia. Robím to v prvom rade pre seba, pretože som to tak chcel,“ vysvetľoval slovenský majster novinárom.

„Nikdy som neplánoval jazdiť do štyridsiatky. Je ten správny čas na tento krok.“

VIDEO: Peter Sagan oznámil koniec kariéry a svoje ďalšie plány