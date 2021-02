Konflikt s Ľuptákom si vyjasnili. Deje sa to aj inde, tvrdí Mikula

Ich ofenzívna sila je ohromujúca. Elitná formácia v zložení Marcel Haščák, Dávid Skokan a Patrik Svitana strelila v aktuálnej sezóne Tipos extraligy dovedna už 60 gólov. Popradu aj vďaka spomínanej trojici patrí vedúca pozícia. Tú by si radi pod Tatrami udržali až do play off. Tréner tímu PETER MIKULA hovoril pre Sportnet aj o tom, ako vníma súčasné postavenie Popradu, čo chýba Haščákovi k tomu, aby si zahral v NHL, či o vzťahu so šéfom detvianskeho klubu Róbertom Ľuptákom. Pred niekoľkými dňami oznámila Disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja trest pre majiteľa klubu z Detvy Róberta Ľuptáka. Ten mal v stretnutí 35. kola, v ktorom ste nastúpili na detvianskom ľade, vulgárne nadávať rozhodcom, hráčom aj členom vášho realizačného tímu. Ako ste vnímali tento incident?

S Róbertom Ľuptákom sa poznáme už niekoľko rokov. Po zápase sme si celú situáciu telefonicky vydiskutovali. Ja som mu povedal, čo som v danom momente riešil. Do toho vstúpili rozhodcovia, ktorí zvolili určitý postup. Nebolo to nič výnimočné, čo by sa nedialo aj na iných štadiónoch v extralige. Je pravda, že to bola udalosť, ktorá by sa nemala stávať. Vyjasnili sme si to a pre mňa je to už uzavretá vec. Neznižujú podobné výstupy funkcionárov úroveň ligy? Nie je to len otázka funkcionárov. Keď boli diváci v hľadiskách, človek zažil aj horšie veci. Vulgárne pokriky na adresu niektorých tímov. Obzvlášť, keď prišiel neobľúbený súper, tak to dostal poriadne pocítiť. Na niektorých hráčov a dokonca aj na trénerov sa vytiahli rôzne transparenty. Je známe, že niektorí ľudia sa chodia na štadióny realizovať aj takýmto nevhodným spôsobom.

O čom to svedčí? O kultúre v spoločnosti. Na druhej strane, ľudia majú právo aj takto vyjadriť svoj názor. Z morálneho hľadiska by si však nikto nemal dovoliť urážať a nadávať na iných. Prejaviť nespokojnosť sa dá aj slušnejším spôsobom. Je dvojmesačný zákaz vstupu na štadióny počas zápasov pre šéfa detvianskeho klubu z vášho pohľadu adekvátny trest? Nechcel by som to bližšie komentovať. Ako som spomínal, pre mňa je to uzavretá kapitola. Blíži sa záver prestupového obdobia. Plánuje sa Poprad ešte na poslednú chvíľu posilniť? Do 15. februára môže udiať ešte veľa vecí. O konkrétnych zámeroch však nebudeme hovoriť, kým to nie je dotiahnuté. Máme na súpiske osem legionárov, takže sa môžeme obzerať len po Slovákoch. Tých však nie je na trhu veľa a už vôbec nie s kvalitou, akú by si toto mužstvo vyžadovalo.

Veľký priestor dostávajú v aktuálnej sezóne mladí hráči. Viacerí z nich predvádzajú na svoj vek veľmi dobré výkony. Sú oživením ligy? Je pravda, že mladí majú veľkú príležitosť prezentovať, čo v nich je. Vo viacerých tímoch sa ukazujú v dobrom svetle. Na druhej strane, bude záležať len na nich, ako skúsenosti, ktoré získajú, zúročia. Dobre sa počúva, koľko mladých hráčov momentálne v lige pôsobí, ale treba sa potom o zopár rokov pozrieť, kam sa posunuli. Som zástanca toho, aby mladí dostali šancu zabojovať o svoju budúcnosť. Aj iné kluby si to uvedomujú a dávajú im priestor, keďže na trhu nie je veľa kvalitných a skúsených Slovákov. V popradskom drese predvádza výborné výkony 17-ročný útočník Filip Mešár. V piatkovom prípravnom zápase slovenskej reprezentačnej osemnástky proti rovesníkom z Česka (Slováci vyhrali 5:4) dosiahol hetrik. Na nedávnych MS dvadsaťročných však odohral len dva zápasy. Ako by ste ho charakterizovali? Všetko nasvedčuje tomu, že má pred sebou svetlú budúcnosť. Nemožno ho príliš hodnotiť na základe nedávnych MS, kde odohral na môj vkus málo zápasov. Navyše hral proti o tri roky starším súperom. Zúčastnil sa na veľkom podujatí, z ktorého si mohol vziať cenné skúsenosti. Má ešte dosť času, aby sa zlepšoval. Pokiaľ bude hrať v Poprade, priestor dostane. Kariéru naštartoval veľmi dobre, len musí pokračovať v tvrdej práci.

Slovenský útočník Filip Mešár v súboji s Matyášom Šapovalivom v prípravnom zápase Slovensko U18 - Česko U18. (Autor: TASR)

Poprad v 38 zápasoch zaznamenal 147 gólov. V poslednom kole ste navyše dosiahli zatiaľ najvyššie víťazstvo v aktuálnej sezóne Tipos extraligy. Liptovský Mikuláš, ktorý je na chvoste tabuľky, ste zdolali 11:1. Prekvapilo vás to? V prvom rade musím povedať, že ma tak jednoznačné víťazstvo vôbec netešilo. Priznám sa, že mám blízky vzťah k Liptovskému Mikulášu. Na druhej strane, konečné skóre asi odzrkadľuje rozdiel medzi oboma družstvami. Je to aj obraz toho, v akom stave sa momentálne nachádza mikulášsky hokej a v akom popradský. Už sa nám v sezóne stalo, že po dobrom výkone, ako sme predviedli vo Zvolene (Poprad vyhral 3:2), sme dokázali ďalšie vystúpenie spackať. Som rád, že to nebol tento prípad. Hovorí sa, že útok vyhráva zápasy, ale obrana vyhráva tituly. Súhlasíte? Sám som zástancom toho tvrdenia už roky. Bez kvalitnej obrany a brankára sa titul dá získať len veľmi ťažko. Myslím si, že u nás to zatiaľ funguje. Aj po odchode Ervinga máme veľmi silnú a kvalitnú obranu. U fanúšikov bol fínsky obranca obľúbený. Aký bol dôvod jeho odchodu? Netajím sa tým a povedal som to aj samotnému hráčovi. Po tom, čo sa vystrábil zo zranenia, to bol úplne iný Erving. Dúfal som, že sa vráti do starých koľají. Všetci však mohli vidieť, že sa to nestalo. Ďalší dôvod bol ten, že sa chcel vrátiť domov do Fínska. Ja som to rešpektoval a preto sme hľadali iné formy ako ho nahradiť. Myslím si, že sa nám to celkom podarilo.

Brankársku pozíciu ste nedávno vystužili vicemajstrom sveta Petrom Hamerlíkom. Súvisel jeho príchod s vytvorením väčšieho tlaku na jednotku tímu Tomáša Vošvrdu? Išlo o zvýšenie konkurencie medzi brankármi. Náš mladý odchovanec Roman Rychlík má potenciál, ale potrebovali sme niekoho skúseného. Hľadali sme preto slovenského brankára, aby sme nemali príliš veľa legionárov. Peter bol pre nás ideálna voľba. Bol práve Hamerlík kúskom skladačky, ktorý vám chýbal k tomu, aby ste mohli bojovať o titul? Nie je vôbec jednoduché hrať o vrchol. Stačia maličkosti a všetko sa môže rozpadnúť. Mužstvo sa skladalo s cieľom, že chce byť čo najúspešnejšie. Súperi však nespia. Nikoho nemožno podceniť. Každý sa chce dostať do play off, a keď už sú tam, všetci by chceli získať titul. Nebudeme sa tajiť tým, že chceme vyhrať základnú časť, keď sme sa už dostali tak vysoko. Niekoľko kôl sme už na čele, nebudeme teda tvrdiť, že naším cieľom je štvrťfinále.

Marcel Haščák je najlepším strelcom a najproduktívnejším hráčom Tipos extraligy. (Autor: TASR)