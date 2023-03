Vybudovali svetovú značku. Cyklistika je v porovnaní s podnikaním punčový rez

„Na ten deň nezabudnem. Dodnes si to presne pamätám. Práve vtedy sme spustili online predaj. Nemali sme premyslený marketingový plán a napriek tomu hneď v prvý deň prišla prvá objednávka. Vtedy som si uvedomil, že sme vytvorili niečo, za čo sú nám ľudia ochotní zaplatiť. Bol to veľmi dobrý pocit,“ spomína na májový deň v roku 2013.

Martin bol pri viacerých úspechoch brata. Bol majster Slovenska v časovke, štartoval na veľkých klasikách, aj pretekoch GrandTour. Napriek tomu obaja s cyklistikou skončili skoro.

„U mňa bolo viac faktorov a rozhodovanie bolo jednoduché. Ani raz mi za posledné roky nenapadlo, že by mi kariéra chýbala,“ vraví Peter.

„Je pravda, že 31 a 32 rokov je pre športovca vrchol. Ideálny vek. Cítil som, že ešte dve-tri sezóny by som mohol potiahnuť, ale práve v tom období nám firma rástla a nás práca v nej tak bavila, že nás to ťahalo k budovaniu značky,“ opisuje Martin.

Hoci zo športovej bubliny vystúpili už ako podnikatelia, dodnes cítia, že prvé roky dospelosti trávili izolovaní v športovom prostredí. Mnoho problémov reálneho života k nim vtedy ani nepreniklo.

„Športovec si neuvedomuje, aká silná je tá bublina. Mňa po piatich rokoch od skončenia kariéry stále niečo prekvapí. Pritom ľudia v mojom veku sú na to zvyknutí, pretože žili reálny život 15 rokov,“ hovorí Martin.

„Ako športovci sme riešili iba, čo ideme trénovať, aké je počasie, aké preteky nás čakajú a či na konci sezóny budeme mať zmluvu. O tom je celá kariéra. Nechcem, aby to vyznelo, že sme mali viac šťastia ako rozumu. Do podnikania sme išli s tým, že to skúsime. Chytilo nás to. Bolo by pekné hovoriť, že firmu sme založili, aby sme mali, čo robiť, keď raz s cyklistikou skončíme, ale nebol to náš plán,“ doplnil ho Peter.

Boli kreatívni, aj keď nemuseli

Keď na jeseň v roku 2012 vznikla eseročka Realdealcyclephile, bola v tom ambícia učiť sa niečo nové a využiť zmysluplne voľný čas. Mladí podnikatelia prirodzene robia chyby. Velitsovci dnes so smiechom hovoria o prvej z nich. Názve firmy.

„Boli sme kreatívni tam, kde sme nemuseli. Skúste Realdealcyclephile vyhláskovať do telefónu (foneticky sa názov vyslovuje rildilsajklfil – pozn. red.). Pravidelne nám ľudia volajú a pýtajú sa: Ako sa to píše? Už som rezignoval a vravím, že radšej vám názov pošlem do správy,“ hovorí s úsmevom Martin.