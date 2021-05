Skompletizoval tu Korunu aj stratil priateľa. Hámor skúša v Himalájach prvovýstup

No v roku 2009 tu stratil aj blízkeho priateľa Piotra Morawského. Zrútil sa do 25-metrovej ľadovej trhliny. Lezeckí partneri Hámor s Piotrom Pustelnikom ho vytiahli, ale už ho nedokázali oživiť.

BRATISLAVA. Je to len jedna z himalájskych osemtisícoviek. Nie je najvyššia, ani najnebezpečnejšia, no pre Petra Hámora má zvláštne postavenie.

V roku 2017 pri výstupe na ňu spoločne s Michalom Sabovčíkom mali iný cieľ. „Chceli sme tam liezť novou cestou. Popri úvodnom výstupe severovýchodným hrebeňom sme mali v pláne liezť ešte jednu cestu, ale nevyšlo to, lebo sme nemali ani čas, ani podmienky," opisoval Peter Hámor v roku 2017. Vtedy vystúpili na vrchol normálkou.

Tento raz ich zastavili opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Nepál zastavil všetky expedície. Hámor so Sabovčíkom stihli pred návratom na Slovensko iba aklimatizačné výstupy. Ako jedni z mála vlani v Himalájach vôbec liezli.

Vlani sa do Nepálu vrátili s rovnakým cieľom. Lenže nedostali sa ani pod samotnú horu.

Tento plán nosí v hlave od roku 2009. Vtedy zahynul Morawski. Okolnosti neboli v jeho prospech ani pri ďalších pokusoch. V roku 2017 so Sabovčíkom neboli vhodné podmienky a tak vyliezli na vrchol klasickou cestou.

V uplynulých dňoch sa vrátila trojica horolezcov do skalnej bariéry. Ich postup závisí od počasia. Colibasanu však zdieľal na facebooku video ako stúpajú do tretieho výškového tábora.

Predpoveď počasia na najbližšie dni ich však otočila a museli sa vrátiť do základného tábora. Tam ich na dva dni uväznila snehová búrka. Okrem silného vetra priniesla aj veľa snehu.

Tento rok to skúša Hámor v podstate už po piaty raz. V porovnani s minulými rokmi však v stene ubudlo snehu.

"Bol to mimoriadny zážitok. Prvý raz som si uvedomil, čo to je, keď ľudia absolútne rešpektujú všetky prírodné princípy, keď priam splynú s kopcom a stanú sa jeho súčasťou. Tá výprava mi zásadne zmenila život. Nie ocenenie za svetový výstup roka, ale zážitok, ktorý mi sprostredkovala," približoval.

Dhaulágirí sa hovorí aj Hora smrti, ale to platí takmer o každej osemtisícovke. "Ľahká osemtisícovka neexistuje," hovorí Hámor.

Jozefovi Kopoldovi znemožnili výstup viaceré lavíny a ratovať ho musel vrtuľník so záchranármi. Pred piatimi rokmi pod lavínou zahynuli Ján Matlák a Vladimír Švancár.

O náročnosti výstupu na Dhaulágirí svedčí to, že z osemtisícoviek bola predposlednou, na ktorej stál človek.

Pri pokuse o výstup na jej vrchol zahynulo už vyše päťdesiat lezcov.

"Vždy je pre horolezca najhoršia chvíľa, keď sa stane tragédia, ktorá sa ho priamo dotýka. To sú veci, ktoré by som nikomu neprial. V mojom prípade to bola smrť Piotra Morawského na Dhaulágirí v roku 2009 či Joëlla Brupbachera na Makalu 2011," spomínal Hámor.