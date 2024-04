Tréneri rátajú na MS aj s Tatarom. Mešár a Dvorský? Nie je čas, vraví Frühauf

Verejne sa zatiaľ nevyjadril Tomáš Tatar, Frühauf na jeho adresu uviedol: "My dúfame, že nás posilní aj on, vždy sa pozitívne vyjadroval k štartu na MS. Sme nastavení tak, že príde. Iné možnosti ani nezvažujeme. Ale je to v procese a ten je nastavený a nemôže sa preskočiť. Dúfame, že sa títo hráči pripoja, ale ešte nie teraz, ale o týždeň neskôr."

"Demek nehral hokej už mesiac. Bol na našom zozname, ale tlačí nás čas a je ťažké v tejto fáze prípravy zaradiť ho do nej, ak ešte navyše nebol nikdy v reprezentácii. My ho sledujeme, no je ťažké vyradiť hráča, s ktorým sme spokojní a nahradiť ho niekým, kto mesiac nehral. A je tu aj ten otras mozgu a to je vec, ktorá sa veľmi ťažko predikuje," vysvetlil Frühauf.

"Aj tu platí to, že nie je čas. V Nemecku sa všetci mladí hráči ukázali veľmi slušne, Petrovský, Kašlík a Petrovický sa chytili šance. Čo sa týka Dvorského a Mešára, ak by sme ich chceli vyskúšať, niekto z tých, ktorí hrajú dobre, by nás musel opustiť a nás by to potom mrzelo. Ale obaja sú hráči, ktorí patria do reprezentácie a chceli sme ich vidieť hrať a boli v našich plánoch. No opakujem, my už máme málo času na skúšanie."

Realizačný tím ešte sleduje aj finalistov českej a slovenskej extraligy, kde je viacero adeptov na štart na šampionáte.