Bátovská Fialková: Povedala som si stačilo a prišiel zlom. Biatlon si užívam

„Utriedila som si priority a myslím si, že je to takto lepšie,“ povedala v rozhovore pre Sportnet.

To bude tým, čo som všetko prežila za posledné turbulentné športové obdobie. Uvedomila som si, že sa nemám prečo veľmi stresovať a tlačiť na seba. Bude lepšie, ak si biatlon budem užívať a nebudem ho brať až tak vážne. Povedala som si, že nebudem stavať výsledky nad všetko, čo v živote mám. Utriedila som si priority a myslím si, že je to takto lepšie.

Mala som dobré sezóny pred štyrmi, piatimi rokmi. Keď sa mi začalo dariť, tak som chcela, aby to tak bolo stále. Prichádzali však sínusoidy a rôzne iné veci ako ochorenie Covid-19.

Veľmi som na seba tlačila a za každú cenu som chcela byť na vrchole, aj keď to v tej chvíli nebolo možné. Dostala som sa do uzavretého kruhu, kde ma každý neúspech ešte ďalej odsúval od toho, čo som chcela dosiahnuť.

Stálo ma to veľmi veľa energie, aby som tento začarovaný kruh zlomila. Som rada, že sa mi to podarilo, a teraz si to užívam.

Pomohol vám k nastaveniu aj mentálny tréner?

Vôbec nie, nemám mentálneho trénera. Viem, že niektorí športovci spolupracujú s takýmito odborníkmi, ale ja som iná povaha. Musím si poradiť sama so všetkým a nepomôže mi, ak mi niečo povie niekto iný. Musím si to všetko prežiť sama.