Bátovská Fialková išla na MS o medailu, neskončila ani v elitnej desiatke

Do cieľa prišla ako priebežne tretia so stratou 43,9 sekundy na vtedajšiu líderku Markétu Davidovú z Česka. V súčasnosti nefiguruje ani v elitnej desiatke, na víťazku stráca vyše minúty.

„Dnes to nebolo zlé, bolo trošku veternejšie, čo som cítila najmä na ležke. Našťastie, padlo to na nulu. Tú som zvládla dobre a stojku som nezvládla,“ hodnotila v cieli pre RTVS Paulína Bátovská Fialková.

„Bola som rozklepaná. Snažila som sa po tej nule bežať trošku nad svoje sily a sa to prejavilo. Bola tam nervozita. Nesadla mi ani podložka, boli z toho dve chyby. Pokazila som to a veľmi ma to mrzí,“ doplnila.

„Bežala som, čo sa dalo, od začiatku do konca. No iná je psychika po nule a iná po dvoch chybách,“ uzavrela Bátovská Fialková.

Momentálne je na prvom mieste Nemka Denise Herrmannová-Wicková, preteky sledujeme online.