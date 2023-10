Turnajom prechádzajú jednoducho. Parahokejisti deklasovali aj Fínsko

Parahokej - turnaj B-kategórie MS

Slovensko - Fínsko 9:0 (4:0, 3:0, 2:0) Góly: 4. Turic, 12., 22., 39. a 44. Joppa, 14. Korman, 15. Večerek, 22. a 29. Stašák

ASTANA. Slovenskí parahokejisti triumfovali v druhom zápase B-kategórie MS v Astane, keď deklasovali Fínov 9:0. Kapitán Martin Joppa sa blysol v stretnutí siedmimi bodmi za štyri góly a tri asistencie. Zo šiestich reprezentačných tímov si vybojujú postup medzi elitu prvé dve mužstvá.

Slováci sú podľa svetového renkingu favoritmi na postup. V nedeľu 8. októbra o 7.00 h budú hrať s Veľkou Britániou. V pondelok je deň voľna, v utorok 10. októbra sa o 7.00 stretnú s Japonskom a v stredu 11. októbra o 11.00 so Švédskom.

Podľa trénera Ivana Hricka sa mohlo zdať, že zápas bol povinná jazda, no k zápasom pristupujú s rovnakou vážnosťou.

"Navyše každý duel sa začína od 0:0 a každý súper je poraziteľný, aj my. My sme si Fínov pozreli pred týmto duelom, vedeli sme, že budeme favoriti. Som veľmi rád, že sme to zobrali zodpovedne, nedali sme im prakticky šancu a kontrolovali sme celý zápas," povedal. Po štvorgólovom vedení zdôražňoval zverencom, aby si na seba dávali pozor, aby sa nezranili. "Čakajú nás dôležité zápasy v nasledujúcich dňoch a bola by škoda, keby sa v už rozhodnutom zápase niekto zranil," doplnil. Najlepším hráčom bol kapitán Martin Joppa, ktorý takýto zápas predpokladal. Fíni podľa neho hrajú tvrdý blok pred bránkou.

"Takže chvíľku to trvalo, kým sme na nich našli recept, roztiahli ich do šírky a dostali sa do šancí. Hrali tvrdo, podobne ako včera Kazachstan, navyše ešte defenzívnejšie, takže o to to bolo náročnejšie," dodal Joppa. Chlapci hrali na sto percent, no vyhýbali sa súbojom, kde by hrozilo zranenie. "Chceme sa dobre pripraviť na rozhodujúce zápasy, ale zároveň nezraniť sa," vysvetlil Joppa.