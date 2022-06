Spravili šalamúnsky ťah. Malá obec vyhrala cennú trofej

„Zrejme sa bude hrať na štadióne fortunaligistu MFK Zemplín Michalovce. Pre chlapcov by to bol mimoriadny zážitok a rovnako ako sme zdolali Vyšné Remety, trúfame si aj na Trhovište,“ uviedol.

OŠK Tušice TNV je na futbalovej mape len päť rokov, založili ho bývalí hráči. Od ôsmej išli futbalisti z obce s necelou sedemstovkou obyvateľov do šiestej ligy a majú ešte smelšie plány.

„Máme skvelý areál, výborné zázemie na vyššie súťaže, preto by sme radi postúpili do piatej ligy. Čakali by nás krajšie ihriská, lepšie tímy, čo by pre nás bola veľká výzva. Verím, že v novej sezóne výraznejšie prehovoríme v boji o postup a podarí sa nám preniknúť do kraja,“ prianím uzavrel prezident OŠK Tušice TNV Peter Škultéty.