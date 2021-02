Ledeckej opäť ušiel bronz len o stotiny, Švajčiari sa radujú z ďalšieho titulu

Prenos

Zjazd žien na tohtoročnom šampionáte spoznal svoju víťazku. Stala sa ňou švajčiarska reprezentantka Corinne Suterová, ktorá bola o 20 stotín rýchlejšia než druhá Kira Weidleová z Nemecka, ktorá dnes tak trocha druhým miestom prekvapila. Bronz si dnes prevezme Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska, ktorá tak k zlatu zo Super-G pridáva na tomto šampionáte ďalšiu medailu. Česká reprezentantka Ester Ledecká po svojej jazde figurovala na druhom mieste, ale napokon končí na 4. mieste, čiže len tesne jej ušla medaila.



Ja vám ďakujem za pozornosť, prajem ešte pekný zvyšok soboty!

Zjazd žien sa skončil!

31 No a dnešný pretek nám uzavrela Nevena Ignjatovićová zo Srbska, ktorá išla odhodlane do svojej jazdy a chcela skončiť na lepšom ako poslednom mieste. Žiaľ, je dnes jediná, ktorá do cieľa nedošla!

30 V štartovnej listine zostali posledné dve pretekárky. Jednoz z nich je aj Lin Ivarssonová zo Švédska, ktorá ako jediná dnes zastupuje svoju krajinu v tomto preteku. Momentálne sa dostáva na 29. miesto.

29 Americkú výpravu v tomto preteku uzavrela Jacqueline Wilesová. Do svojej jazdy išla sebavedome a chcela si túto jazdu na šampionáte užiť. Napokon sa v cieli zaradila na predbežné 24. miesto, čo je pre ňu určite pekný výsledok.

28 Jediným zástupcom Rumunska v tomto preteku je Ania Monica Caillová. Od začiatku jej strata výrazne narastala, jazda bola dosť pomalá a v cieli to stačí na predbežné 28. miesto, teda zatiaľ to posledné.

27 Po nej sa na trať dostala jej reprezentačná kolegyňa Isabella Wrightová. Úvod nemala až tak zlý, ale do cieľa do už neudržala, svoju kolegyňu však zdolala, predbežne je na 21. mieste.

26 Pri dnešnej absencii Shiffrinovej má USA dnes štyroch zástupcov, tým ďalším je Laurenne Rossová. Jazda jej nevyšla tak ako chcela a predbežne je na 24. mieste, za sebou nechala len dve pretekárky.

25 Elvedina Muzaferijaová z Bosny a Hercegoviny je dokonca ešte mladšia ako Pleškovová. Rovnako tak zbiera cenné skúsenosti vo svojej kariére, teraz sa zaradila na predbežné 23. miesto a prejavila celkom radosť.

24 Aj Rusko má v tomto preteku len jedného zástupcu a tou je Julija Pleškovová. Táto pretekárka má ešte len 23 rokov a určite o nej ešte budeme časom počuť. Dnes zrejme čakala viacej, keďže v cieli bola dosť sklamaná, predbežne je na 23. mieste.

23 Jediná zástupkyňa Austrálie v tomto preteku je Greta Smallová. Zatiaľ stanovila najhorší čas, predbežne je na 23. mieste. Podarilo sa jej však prísť do cieľa a rovnako má zápis na tomto preteku svetového šampionátu.

22 Druhou Francúzskou na trati a zároveň aj poslednou je Laura Gaucheová. Tu sa už nedá očakávať nejaký excelentný výkon smerom hore, predbežne sa dostáva na 20. miesto a pripíše si aspoň štart v tomto preteku.

21 Po krátkej prestávke sa na trať dostala Maruša Ferková zo Slovinska, ktorá tak odštartovala poslednú tretiu desiatku štartovnej listiny. Napokon sa v cieli dostáva na 20. miesto, jej jazda bola plná chýb.

Priebežné poradie:



1. Corinne Suterová (SUI) 1:34.27

2. Kira Weidleová (GER 1:34.47 +0.20

3. Lara Gutová-Behramiová (SUI) 1:34.64 +0.37

Nasleduje krátka prestávka!

20 Druhú desiatku štartovnej listiny nám uzavrela Tiffany Gauthierová z Francúzska. Úvod mala výborný, ale vysoké tempo až do cieľa neudržala, aj keď to bolo bez výraznejšej chyby. V cieli to stačí na predbežné 20. miesto, teda to zatiaľ posledné.

19 Elena Curtoniová ešte patrila medzi tie poprednejšie mená, ktorá mohli zabojovať o pódium. Jej jazda nebola táka, žeby napokon zaútočila na pódium, ale môže byť predsa len spokojná, keďže predbežne je na 8. mieste, čo je pre ňu úspech.

18 Tretia Rakúšanka na trati je Mirjam Puchnerová. Aj u nej postupne na každom medzičase narastala strata, jej jazda bola dosť vážnych chýb a predbežne je v cieli na 10. mieste. Toto bola posledná Rakúšanka, ktorá sa dnes dostala na trať.

17 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk No a na trať sa dostala Ilka Štuhecová zo Slovinska, teda obhajkyňa minuloročnej zlatej medaile! Svoju jazdu začala trocha opatrne a narastala jej potom strata až do cieľa, predbežne je až na 12. mieste, nemôže tak byť spokojná, jej trápenie v tejto sezóne pokračuje.

16 Dostávame sa do druhej polovice štartovnej listiny. Ako ďalšia v poradí sa na trať dostala Marie-Michéle Gagnonová z Kanady, ktorá v strede trate chybovala a strata začala narastať. Predbežne sa dostáva na 11. miesto, nebola to z jej strany vydarená jazda.

15 Po nej sa na trať dostala jej reprezentačná kolegyňa Tamara Tipplerová. V tejto sezóne SP sa už v zjazde raz na pódium dostala, dnes sa jej to však na tomto šampionáte nepodarí. Predbežne je na 7. mieste, ale to je pre ňu určite veľmi dobré umiestnenie.

14 Druhá reprezentantka Rakúska na trati teraz bola Ramona Siebenhoferová, ktorá začala úvod trate výborne a dlho to držala v tesných zelených číslach. Záver sa trocha nevydaril a nebude to na medailu, predbežne je na 5. mieste. Škoda, dlho to vyzeralo veľmi nádejne.

13 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Jazdu na ktorú sme asi čakali všetci, na trati sa predviedla Lara Gutová-Behramiová zo Švajčarska, ktorá vyhrala Super-G a dnes mala šancu pridať aj druhú zlatú medailu! Jednotlivé medzičasy mala zelené, ale náskok bol len minimálny a po nevydarenom závere je predbežne na 3. mieste! Tak, zlato to nebude a počká si, či ju niekto ešte zdolá, ale nejaké favoritky sa na trať ešte dostanú. Zrejme sklamanie pre túto švajčiarsku reprezentantku.

12 Ďalej sme sledovali jazdu od Ragnhild Mowinckelovej z Nórska, ktorá má striebornú olympijskú medailu v tejto disciplíne. Mowinckelová začala dobre a postupne jej strata klesala. Napokon je z toho predbežné 6. miesto. zrejme je spokojná.

11 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Po krátkej prestávke sa na trať dostala Kira Weidleová z Nemecka, ktorá dnes ako jediná v tomto preteku zastupuje svoju krajinu. Stále ešte mladá lyžiarka vie prekvapiť, jednotlivé medzičasy mala červene, ale neboli to výrazné straty a v cieli vidno obrovskú radosť, po vydarenom závere je na druhom mieste! Výborný čas, Nemka drží nádej na medailu!

Priebežné poradie:



1. Corinne Suterová (SUI) 1:34.27

2. Ester Ledecká (CZE) 1:34.71 +0.44

3. Michelle Gisinová (SUI) 1:34.77 +0.50

Nasleduje krátka prestávka!

10 Prvú desiatku štartovnej listiny uzavrela rakúska reprezentantka Christine Scheyerová. Od strede trate začala výrazne jej strata po chybách narastať a v cieli to stačí na predbežné 10. miesto, teda to posledné s časom 1:36.26 a bude zrejme postupne klesať nižšie.

9 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk No a už sme mohli sledovať českú reprezentantku Ester Ledeckú! Olympijská víťazka a všestranná športovkyňa predviedla veľmi kvalitný jazdu a držala kontakt so Suterovou, napokon to v cieli stačí na predbežné 2. miesto, stratila 44 stotín po zaváhaní na traverze!

8 Ďalšia reprezentantka Švajčiarska na trati je Michelle Gisinová, ktorá počas diania SP ukazovala svoje zlepšenie v kĺzavých disciplínach. V cieli ide napokon na druhé miesto, za svojou krajankou zaostala o 0.50 stotín, dnes sa môže umiestniť vysoko.

7 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Corinne Suterová zo Švajčiarska dnes bola zaradená medzi hlavné mená tohto preteku a dávali sa jej šance na pódium! Po výbornej jazde sa dostáva na predbežné prvé miesto, jej čas je 1:34.27 a živí nádej minimálne na medailu!

6 Svoju výbornú formu zo SP si Kajsa VIckhoffová Lieová z Nórska chce preniesť aj na šampionát. Talentovaná Nórka začala výborne, ale potom prišli chyby a predbežne je až na 4. mieste, dnes to nemusí stačiť ani na TOP 10, čiže to treba hodnotiť ako nevydarenú jazdu.

5 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Americká reprezentantka Breezy Johnsonová dnes patrila medzi hlavné favoritky na pódium, ale v úvode trate prišla obrovská chyba a tá ju stála veľmi veľa času! Johnsonová však v jazde pokračovala a dala do toho maximum, v cieli je napokon prvá, ale tá strata ju môže stáť medailu, čo je veľká škoda!

4 Taliansko pokračuje v početnom úvode tohto preteku, na trati sa ukázala Nadia Delagová. Od prvého medzičasu tu bolo v červenej farbe. Táto reprezentnatka nepatrí medzi adeptky na pódium, ale do TOP 10 by to mohlo stačiť, predbežne je na 2. mieste vďaka vydarenému záveru.

3 ONLINE: Zjazd ženy (MS v lyžovaní 2021) LIVE dnes + výsledky | sportnet.sme.sk Druhým zástupcom Talianska na trati je Laura Pirovanová. Od začiatku išla agresívne a držala si veľmi dobrý náskok. Záver trate dokázala zvládnuť a v cieli je napokon na predbežnej líderskej pozícii s časom 1:35.44!

2 Ako druhá išla na trať zástupkyňa Švajčiarska a to Jasmina Suterová, ktorá ako posledná dostala vo svojom tíme miestenku na toto podujatie. Úvodné medzičasy mala lepšie ako Marsagliaová, predviedla dynamickú jazdu a v cieli napokon je pomalšia o 19 stotín, záver trate tak nebol taký ako mal byť.

1 Tretí pretek tohtoročných MS v alpskom lyžovaní odštartovala Francesca Marsagliaová z Talianska. Na výborne pripravenej trati stanovila prvý čas a ten je 1:35.81 a uvidíme, ako na ten čas zareagujú jej súperky.

Zjazd žien sa práve začal!

Na štarte v Cortina d'Ampezzo je už všetko pripravené. Určite uvidíme veľmi zaujímavý pretek, prajem príjemný športový zážitok!

Prajem príjemné športové dopoludnie všetkým fanúšikom alpského lyžovania. Dnes je v rámci MS u žien na programe zjazd, do ktorého sa zapojí 31 pretekárok. V štartovnej listine však absentuje slovenská reprezentantka Petra Vlhová a aj Mikaela Shiffrinová z USA. Favoritiek je v tomto preteku viacej, určite má šancu na medailu aj česká reprezentantka Ester Ledecká, ktorej patrí štartovné číslo deväť.



Zatiaľ si pozrite štartovnú listinu podrobnejšie, tesne pred začiatkom preteku sa znova prihlásime.

Štartovná listina:



1. Francesca Marsagliaová (ITA)

2. Corinne Suterová (SUI)

3. Laura Pirovanová (ITA)

4. Nadia Delagová (ITA)

5. Breezy Johnsonová (USA)

6. Kajsa VIckhoffová Lieová (NOR)

7. Corinne Suterová (SUI)

8. Michelle Gisinová (SUI)

9. Ester Ledecká (CZE)

10. Christine Scheyerová (AUT)

11. Kira Weidleová (GER)

12. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

13. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

14. Ramona Siebenhoferová (AUT)

15. Tamara Tipplerová (AUT)

16. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

17. Ilka Štuhecová (SLO)

18. Mirjam Puchnerová (AUT)

19. Elena Curtoniová (ITA)

20. Tiffany Gauthierová (FRA)

21. Maruša Ferková (SLO)

22. Laura Gaucheová (FRA)

23. Greta Smallová (AUS)

24. Julija Pleškovová (RUS)

25. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

26. Laurenne Rossová (USA)

27. Isabella Wrightová (USA)

28. Ania Monica Caillová (ROU)

29. Jacqueline Wilesová (USA)

30. Lin Ivarssonová (SWE)

31. Nevena Ignjatovićová (SRB)

Vítame vás pri sledovaní dnešného onlajn textového prenosu z Majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní. U žien pokračuje šampionát zjazdom, ktorý sa začína o 11:00.



Víťazstvo a teda zlatú medailu bud obhajovať z minulého roka slovinská reprezentantka Ilka Štuhecová. Tento tok bude boj o zlato veľmi otvorený, favoritiek je hneď viac a tak verme, že uvidíme kvalitný a dramatický pretek. Do toho preteku sa napokon nezapojí slovenská reprezentantka Petra Vlhová. V tomto preteku uvidíme 31 reprezentantiek.



Kto získane tento rok zlatú medailu v zjazde? Sledujte náš online prenos.