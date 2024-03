Během dopoledního programu dojde na finále trojskoku žen, krátce po obědě se pak uskuteční také finále mužské výšky. V té se představí rovněž Jan Štefela.



Favoritkami v ženském trojskoku určitě budou Leyanis Pérezová Hernándezová z Kuby, Thea Lafondová z Dominiky či Američanky Keturah Orjiová a Jasmine Mooreová. Otázkou je forma světové šestky Liadagmis Poveaové, které se začím v této sezoně tolik nedaří, stejně jako Charismě Taylorové z Baham.



Co se mužské výšky týče, ta by mohla být hodně vyrovnaná a bez nadějí na cenný kov není ani český reprezentant Jan Štefela, který si letos skočil osovbák za 230 centimetrů, což jej řadí na třetí místo v hodnotě sezonního maxima ze startujících ve finále. Hlavními favority by ovšem měli být Shelby McEwen ze Spojených států a U Sang-hjok z Koreje.



Čeští reprezentanti se představí v rozbězích obou štafetových závodů na 4x400 metrů. Zejména mužská štafeta by ráda pronikla do finálové šestky, avšak nebude to ve světové konkurenci nic snadného. Je škoda, že se neběží smíšená štafeta, ve které by se dal složit opravdu silný český kvartet. Helena Jiranová pak absolvuje rozběhy na šedesátce s překážkami.